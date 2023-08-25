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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2..إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

ينافس هواوي.. شاومي تطور نظام تشغيل متوافقا مع أندرويد

تواصل شركة شاومي Xiaomi، توسيع تشكيلة منتجاتها بأجهزة جديدة، ولكن خطط الشركة المستقبلية لا تركز فقط على الأجهزة بل ترتكز على البرمجيات، لذا تسعة عملاقة التقنية الصينية لزيادة أرباحها من خلال خدمات البرامج المرافقة للسيارات الكهربائية إلى جانب نظام تشغيل جديد بديلا لأندرويد.

 

جوجل تزيل تطبيقات Cleaner الشهيرة من متجر "بلاي"

في محاولة لجعل متجر بلاي Play خاليا من البرامج الضارة والتطبيقات الغير مرغوب فيها، تستمر شركة جوجل Google في فحص التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، بل وتقوم بإزالتها من متجر تطبيق أندرويد الخاص بها.

 

بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية  شاومي  Xiaomi عن كلبها الآلي العامل بالذكاء الاصطناعي المسمى CyberDog لأول مرة قبل عامين وكانت تهدف للتنافس آنذاك مع الشركة المنافسة Boston Dynamics Spot، وهي الآن تكشف النقاب عن الجيل التالي من الكلب الروبوت، نموذج محسّن يسمى CyberDog 2، التي جعلته أكثر ذكاءً وحيوية.

 

بكاميرات Hasselblad ثلاثية.. أوبو تطلق Find N3 Flip في 29 أغسطس

أكدت شركة  أوبو  أنها ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي Find N3 Flip في 29 أغسطس الجاري، وسوف يحتفظ الطراز الصدفي الشكل بالشاشة العمودية، ولكنه سيحتوي على أول كاميرا بإعداد ثلاثي في هذا القطاع مع وضع العدسات الثلاث في جزيرة دائرية واحدة كبيرة، وكلها من  Hasselblad، ما يشير أيضًا إلى ترقيات كبيرة على إمكانيات التصوير.

 

إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

أكد الملياردير "إيلون ماسك" أنه قرر إزالة خاصية كتابة عناوين الأخبار تلقائيًا عند مشاركتها على تطبيق X، لذا فإن الروابط أو اللينكات سوف تعرض فقط الصورة الرئيسية للمقال بدون العنوان، إلا في حالة كتابته يدويا من قبل المستخدم للحساب.

 

بالخطوات.. إزاي تشوف أفلام كاملة مجانا على يوتيوب

تقدم منصة "يوتيوب" YouTube مزايا كثيرة قد لا يعرفها البعض، منها أنه يمكنك مشاهدة أفلام كاملة مجانا تماما بدون دفع أي اشتراك وبطريقة سهلة وبسيطة.

 

5 طرق فعالة تضمن لك زيادة سرعة استجابة الكمبيوتر

بمرور الوقت وكثرة الاستخدام يبدأ الكمبيوتر المحمول الخاص بك أن يكون أبطأ في الاستجابة،بغض النظر عن العلامة التجارية ومدى جودتها، حتى أفضل الأجهزة بأفضل الإمكانيات تعاني في نقطة ما من البطء. 

 

يوتيوب إيلون ماسك أوبو Xiaomi شاومي جوجل هواوي

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