أخبار التكنولوجيا|بـ 3 عقول و يرقص باليه.. شاومي تكشف عن الجيل التالي من كلبها الآلي CyberDog 2..إلغاء عناوين الأخبار على X.. إيلون ماسك يدخل حربا مع وسائل الإعلام

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تواصل شركة شاومي Xiaomi، توسيع تشكيلة منتجاتها بأجهزة جديدة، ولكن خطط الشركة المستقبلية لا تركز فقط على الأجهزة بل ترتكز على البرمجيات، لذا تسعة عملاقة التقنية الصينية لزيادة أرباحها من خلال خدمات البرامج المرافقة للسيارات الكهربائية إلى جانب نظام تشغيل جديد بديلا لأندرويد.

في محاولة لجعل متجر بلاي Play خاليا من البرامج الضارة والتطبيقات الغير مرغوب فيها، تستمر شركة جوجل Google في فحص التطبيقات التي يحتمل أن تكون خطرة، بل وتقوم بإزالتها من متجر تطبيق أندرويد الخاص بها.

كشفت شركة التكنولوجيا الصينية شاومي Xiaomi عن كلبها الآلي العامل بالذكاء الاصطناعي المسمى CyberDog لأول مرة قبل عامين وكانت تهدف للتنافس آنذاك مع الشركة المنافسة Boston Dynamics Spot، وهي الآن تكشف النقاب عن الجيل التالي من الكلب الروبوت، نموذج محسّن يسمى CyberDog 2، التي جعلته أكثر ذكاءً وحيوية.

أكدت شركة أوبو أنها ستطلق هاتفها الذكي القابل للطي Find N3 Flip في 29 أغسطس الجاري، وسوف يحتفظ الطراز الصدفي الشكل بالشاشة العمودية، ولكنه سيحتوي على أول كاميرا بإعداد ثلاثي في هذا القطاع مع وضع العدسات الثلاث في جزيرة دائرية واحدة كبيرة، وكلها من Hasselblad، ما يشير أيضًا إلى ترقيات كبيرة على إمكانيات التصوير.

أكد الملياردير "إيلون ماسك" أنه قرر إزالة خاصية كتابة عناوين الأخبار تلقائيًا عند مشاركتها على تطبيق X، لذا فإن الروابط أو اللينكات سوف تعرض فقط الصورة الرئيسية للمقال بدون العنوان، إلا في حالة كتابته يدويا من قبل المستخدم للحساب.

تقدم منصة "يوتيوب" YouTube مزايا كثيرة قد لا يعرفها البعض، منها أنه يمكنك مشاهدة أفلام كاملة مجانا تماما بدون دفع أي اشتراك وبطريقة سهلة وبسيطة.

بمرور الوقت وكثرة الاستخدام يبدأ الكمبيوتر المحمول الخاص بك أن يكون أبطأ في الاستجابة،بغض النظر عن العلامة التجارية ومدى جودتها، حتى أفضل الأجهزة بأفضل الإمكانيات تعاني في نقطة ما من البطء.