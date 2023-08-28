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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اخبار التوك شو..مسؤول سعودي: هنستقبل صلاح فى اتحاد جدة بزفة..موسى: أعداء الوطن وصفوا توشكى بـ"الفنكوش"..وخالد ابو بكر يطالب بالأعتذار للرئيس

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد ابرزها فى التقرير التالى 

خالد أبو بكر يطالب المشككين في قناة السويس الجديدة بالاعتذار للرئيس السيسي
طالب خالد أبو بكر، المستشار القانوني لهيئة قناة السويس، المشككين في مشروعات قناة السويس، بالاعتذار للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأن ما قام به في قناة السويس، مشروع ناجح، وبالأرقام.
 

مفاجأة للجماهير.. رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك يعلن قراره الأول على الهواء| فيديو
قال عماد البناني، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، إن نادي الزمالك قلعة رياضية كبيرة وصرح رياضي كبير في مصر.
 

مصطفى بكري ردا على الإخوان: لدينا الحقيقة ولديهم الأكاذيب.. فيديو
قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصري أسقط جماعة الإخوان الإرهابية منذ يونيو 2013، ومن الطبيعي أن تتحرك هذه الجماعة لزيادة الشائعات والأكاذيب خلال هذه الفترة بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة.
 

أحمد موسى: أعداء الوطن وصفوا مشروع توشكى بـ"الفنكوش"
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قام بإعادة إحياء مشروع توشكى، لافتا إلي أن الرئيس تعرض لانتقادات بعدما قام بإحياء هذا المشروع مرة أخرى.
 

أحمد موسى: زراعة 2 مليون نخلة لإنتاج أجود أصناف التمور في توشكى
قام الإعلامي أحمد موسى بعرض صور لمشروع توشكى، مؤكداً أن هذا المشروع يعتبر مستقبل الزراعة في مصر، ويهدف إلى زراعة محاصيل مثل القمح والذرة.
 

فتاة بورسعيد: عمى أراد الخلاص مني
أشتكت فتاة تدعى آيه فتاة من بورسعيد من تعرضها للضرب المبرح من عملها بأستمرار وبدون سبب.
 

أعمامها خطفوا شقيقها وأصابوا جدها وعذبوها لأنها شبيهة أمها.. فتاة لوالدها: حسبي الله
وجهت آية فتاة من بورسعيد، تتعرض للتعذيب على يد أعمامها رسالة إلى والدها قائلة:"حسبي الله ونعم الوكيل .. انت السبب فى الكرب اللي أنا فيه".
 

هنستقبله بـ«زفة».. ناقد رياضي سعودي يؤكد انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة
كشف الناقد الرياضي السعودي عيسى الجوكم، مدير تحرير الشئون الرياضية بصحيفة “اليوم” السعودية، آخر التطورات بشأن مفاوضات نادي اتحاد جدة السعودي مع ليفربول، ووصولها إلى مراحل متقدمة؛ من أجل التعاقد مع نجمه المصري محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
 

خلال 10 أيام .. إجراءات جديدة محفزة ومشجعة للمستثمرين |تفاصيل
قال رئيس اتحاد المستثمرين محرم هلال، إن إجراءات رئيس الجمهورية لدعم الصناعة وقراراتها اليوم بتقديم حوافز للمستثمرين، تعني دعم كامل للمصنعين والمستثمرين.
 

مستشار لجنة الحج: هبوب رياح شديدة لم تشهدها مكة من 60 سنة
قال الشيخ سعد بن جميل القرشى مستشار اللجنة الوطنية لـ الحج والعمرة بـ المملكة العربية السعودية، إنه من الطبيعى نعطى إنذارات عندما يكون لدينا سيول وأمطار لأخذ الحيطة والحذر، وهى تبدأ من اليوم حتى الثلاثاء القادم لهطول أمطار ربنا يجعلها خير علينا يارب.
 

 

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