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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. غارات الإسرائيلية عنيفة تستهدف مطار حلف الدولي |تفاصيل

استهداف مطار حلب
استهداف مطار حلب الدولي

أفادت وكالة سبوتنيك نقلا عن مصدر أمني سوري رفيع المستوي، اليوم الأثنين، أن قوات الدفاع الجوي السورية تصدت لصواريخ إسرائيلية حاولت استهداف مطار حلب الدولي شمالي سوريا.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، فإن المقاتلات الإسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من قبالة المياه الدولية على السواحل السوري، باتجاه بعض المواقع بمحيط مدينة حلب.

كما أكد المصدر الأمني السوري، أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية المعادية قبل الوصل إلى أهدافها.

ومن جانبه، قال مصدر في مطار حلب الدولي، إن العدوان الإسرائيلي استهدف أحد مدارج مطار المدينة الدولي، مؤكدا أن الأضرار التي لحقت بالمدرج، اقتصرت على الأضرار المادية فقط.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال مصدر عسكري سوري، إنه تمت إصابة عسكري سوري جراء عدوان إسرائيلي استهدف محيط العاصمة السورية دمشق.

وقال المصدر العسكري، إن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر العسكري إلى أن الصواريخ سلاح الدفاع الجوي السوري تمكنت من إسقاط معظم الصواريخ الإسرائيلية المهاجمة.

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