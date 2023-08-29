أخبار التكنولوجيا|جيرانك المتلصصين..كيف تحمي الواي فاي من السرقة؟.. اتباع في ساعتين.. موبايل Realme الجديد يحدث زلزالا في سوق الهواتف الذكية

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

مع ازدياد اعتماد الناس على الإنترنت في حياتهم اليومية، أصبحت حماية شبكة الواي فاي من السرقة أكثر أهمية من أي وقت مضى. فعندما يتم اختراق شبكة الواي فاي، يمكن للمتسللين سرقة بياناتك الشخصية، مثل كلمات المرور وأرقام بطاقات الائتمان، بالإضافة إلى استخدام الإنترنت الخاص بك لتحميل الملفات أو بث مقاطع الفيديو، مما يؤدي إلى إبطاء سرعة الإنترنت لديك.

أطلقت شركة Realme هاتفها الذكي Realme GT 5 اليوم في الصين، حيث قدمت معالج Snapdragon 8 Gen 2 المتقدم إلى مجموعتها لأول مرة.

أكدت منصة المراسلة الفورية واتساب WhatsApp دعمها لجودة الفيديو عالية الدقة على منصته للرسائل. يتم الآن طرح الميزة على مرحلتين لمستخدمي Android و iOS ، مما يعني أنه قد يستغرق الأمر بضعة أيام حتى تصل إلى جميع الأجهزة. يجب على المستخدمين التأكد من أنهم يستخدمون أحدث إصدار من التطبيق.

مع انتشار الهواتف الذكية وتطورها، أصبح لدينا العديد من الألعاب الرائعة التي يمكننا الاستمتاع بها في أي مكان وفي أي وقت. ومع ذلك، قد نجد أنفسنا في بعض الأحيان في أماكن لا يوجد بها اتصال بالإنترنت، مما قد يحد من خياراتنا الترفيهية.

مع تطور الذكاء الاصطناعي وانتشاره في مختلف المجالات، أصبح هناك مخاوف متزايدة من أن يؤدي إلى فقدان الوظائف. ويشير الخبراء إلى أن هناك العديد من الوظائف التي يمكن أن يقضي عليها الذكاء الاصطناعي، وذلك لأنها تتضمن مهام يمكن أتمتتها.

أصبحت الهواتف الذكية في الآونة الأخيرة أداة تصوير شائعة، حيث يمكنها التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة عالية. ومع ذلك، قد يكون من الصعب التقاط صور احترافية باستخدام الهاتف المحمول، خاصةً إذا لم تكن على دراية ببعض الحيل والنصائح.



