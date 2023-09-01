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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ننشر قواعد تنفيذ المنح الدراسية EGY-AID للطلاب الوافدين 

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن القواعد الخاصة بتنفيذ المنح الدراسية EGY-AID (تبادل ثقافي – اللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية) للمرحلتين: الجامعية – الدراسات العليا وفقا لما يلي:
 

-  يتم تسجيل طلاب المنح من خلال بوابة المنح طبقًا للقواعد المنظمة لذلك.

- سداد الطالب مبلغ 100$ عند التسجيل مقابل أعمال الفحص والتقييم للمستندات المرفوعة بمعرفة الطالب على المنصة.

- آخر موعد للتقديم على المنح هو 15/9/2023.
   استيفاء الطالب لكافة الشروط المؤهلة للالتحاق بالجامعات المصرية بالمرحلة الدراسية المرشح للحصول على المنحة بها.

- يحق للطالب المتقدم عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "ادرس في مصر" على نفقته الخاصة والمستكمل لجميع الإجراءات  التقدم على المسار الخاص بالمنح (EGY-AID) في ذات العام.

- لا يجوز قيد طلاب المنح قبل ورود الرد من الجهات الأمنية المعنية.
 

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- يتم تخصص نسب من المنح المقدمة من خلال البرامج والاتفاقيات الثقافية واللجنة الفرعية للوافدين بوزارة الخارجية للترشيح على كليات (الطب – الهندسة – الحاسبات والمعلومات)، وفقا لما تراه اللجنة وتبعا لأعداد الطلاب المتقدمين للدراسة على نفقتهم الخاصة وكذا أعداد المتقدمين للحصول على المنح من كل دولة على حدى.

- بالنسبة للطلاب الوافدين المرشحين على منح يتم قبولهم بالجامعات المصرية في الأقسام والشعب العادية فقط، وفي حال رغبة أحدهم في الالتحاق ببرنامج دراسي خاص بمصروفات يسدد الطالب الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة لذات البرنامج.

- يتم توزيع المنح المقررة على كافة الجامعات بأنحاء الجمهورية، وذلك في حدود الطاقة الاستيعابية للجامعات نسبة وتناسب مع الطلاب الوافدين على نفقتهم الخاصة.


 الطلاب الوافدون المصدق على قبولهم من قبل رئاسة الجمهورية لايحق لهم الاستفادة بالمنح الدراسية أو التقدم للإعفاء أو التخفيض من الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة على الطلاب الوافدين بالعملة الأجنبية باستثناء طلاب منح الوكالة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.


تقوم الجامعات بموافاة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي - الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين- ببيان بالطلاب الذين يتم استقدامهم على حساب برامج أو إتفاقيات حوض النيل أو مشاريع الإتحاد الأوروبي أو منحة أجنبية من خلال المشاريع المشتركة أو كورسات تدريبية في مراكز اللغة العربية بالجامعات أو أي تدريبات قصيرة المدى، مرفقًا به صورة من الاتفاقية المبرمة أو خطابات التبادل مع الجامعات الأجنبية، بالإضافة إلى صور جوازات سفر الطلاب وذلك لإعتماده من السلطة المختصة.


يعفى طلاب المنح من الدول الأفريقية (الأنجلوفونية – الفرانكفونية) من رسوم الدراسة بأقسام اللغات بكليات الجامعات المصرية فيما عدا البرامج الجديدة، وذلك طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بجلسته بتاريخ 19/8/2017.
 

لايجوز تبديل بعض أو كل أعداد المنح الجامعية المقدمة الى منح دراسات عليا إو العكس.
   لايجوز تأجيل تنفيذ المنح التي تم الموافقة على الترشح من عام جامعي الى العام التالي إلا بعد العرض على اللجنة المختصة.

 تسقط المنحة في حال عدم استفادة الطالب منها في عام الترشيح، ولا يتم استبدالها بطالب آخر.
 

شروط التقديم على المنحة:

- أن يكون الطالب المتقدم للمنحة الدراسية متفوق أكاديمياً، ومستوفي شرط الحد الادنى (70% ثانوية عامة للمرحلة الجامعية –  تقدير جيد لمرحلتي الدراسات العليا ).
- توافر الحد الأقصى للسن (19 مرحلة جامعية – 26 سنة ماجستير – 32 دكتوراه).

- تقديم مقترح بحثي بالنسبة لراغبي الإلتحاق بالدراسات العليا.

- تقديم المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم.
  كتابة خطاب شخصي جيد.

- تقديم خطابي توصية عل الاقل، مع توفير بيانات الموصين (هاتف – بريد اليكتروني) للتواصل معهم عند الحاجة.
- تقديم سيرة ذاتية تفصيلية.

- إجراء مقابلة شخصية عن طريق الزووم أو الهاتف ووفقا للألية المتاحة، لمن تم إختيارهم مبدئيا من لجنة التقييم والإختيار.

- معايير المفاضلة بين المتقدمين/المرشحين  للحصول على المنحة.
 

- الأفضلية للحاصلين على أعلى درجات.
  الأولوية للطالب المتقدم على المنحة فقط (دون التقدم على نفقة خاصة) .

- الأولوية للأصغر سنا.

- بالنسبة للدراسات العليا الأولوية لمن لديه موافقة على الدراسة من جامعة مصرية ، أو جامعة أجنبية ذات تصنيف عالي.

- أسباب قطع المنحة أو تخفيضها (ما لم يكن لدي الطالب عذر قهرى تم اقراره من خلال مجلس الكلية):
إذا تم رفض الطالب من جانب الجهات المعنية.
عدم التسجيل بشكل منتظم في الحد الأقصى للمواد الدراسية في كل فصل دراسي وحسب متطلبات  التخصص.
   
- الرسوب أو عدم تحقيق الطالب المستوى الأكاديمي المطلوب (جيد).
  
- الراسب يسدد 100% من المصاريف الدراسية عن العام التالي لعام الرسوب.

- الحاصل على تقدير عام أقل من جيد يسدد 50% من المصاريف الدراسية عن العام التالي.

-  تستأنف المنحة كاملة في حالة تحقيق الطالب تقدير جيد في العام التالي لقطع المنحة.
  
-  إذا صدر بحق الطالب حكم بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف .

منح تحفيزية : 
- منح أوائل الخريجين من الطلاب الوافدين بالمرحلة الجامعية من غير الحاصلين على منح سابقة ، تخفيض 50% من قيمة المصاريف الدراسية للدراسات العليا.تحفيزا لهم  لاستكمال دراستهم بالدراسات العليا على نفقتهم الشخصية بالجامعات المصرية.

-  منح كافة الخريجين من الطلاب الوافدين (من غير الأوائل) بالمرحلة الجامعية، تخفيض 25% من قيمة المصاريف الدراسية لمرحلة الدراسات العليا. تحفيزا لهم لاستكمال دراستهم بالدراسات العليا.
 

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