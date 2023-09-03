لا أضرار.. روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط مسيرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود جنوب غربي البلاد.

وقالت الدفاع الروسية في بيان صادر عنها: "في الساعة 12:30 من اليوم الأحد تم إحباط هجوم إرهابي بطائرة مسيرة حاول شنه نظام كييف على مقاطعة بيلجورود".

وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف جلادكوف أنه لم يسفر عن الهجوم وقوع إصابات أو أضرار.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مستودعات للمحروقات لقوات كييف في ميناء ريني بأوديسا جنوب غرب أوكرانيا الليلة الماضية.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركزا للتحكم بالطائرات المسيرة ومستودعين للذخيرة في مقاطعة خيرسون خلال اليوم الماضي، وكبدت العدو حوالي 60 عسكريا.