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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً ، إجراءات تجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

 

وزير الشباب والرياضة يشارك في مناقشة رسالة دكتوراه بجامعة بنها عن الاستثمار

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا ، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

 

جامعة جنوب الوادي تنظم دورة تدريبية عن تنمية مهارات الأمن الإداري الجامعي

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتنمية مهارات أفراد الأمن الاداري الجامعى.

 

حلوان تعقد ورش عمل للطلاب المتطوعين لتنظيم أسبوع شباب الجامعات والمعاهد

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين لأسبوع شباب الجامعات للتدريب على المهارات الخاصة المطلوبة للأسبوع.

 

موعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

 

احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

 

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات لأشخاص يزعمون تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبعض الطلاب

 

تنسيق الجامعات 2023.. الأوراق المطلوبة للتقدم للكليات

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 . 

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برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

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