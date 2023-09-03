أخبار التعليم| رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 .. احصل على تنسيق المرحلة الثالثة 2023 عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تنهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حالياً ، إجراءات تجهيز نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 للعرض على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم .

استقبل الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس جامعة بنها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بكلية الهندسة بشبرا ، وذلك على هامش مناقشة رسالة الدكتوراه المقدمة من أحد الباحثين بكلية التربية الرياضية بالجامعة.

شهد الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، فعاليات الدورة التدريبية الأولى لتنمية مهارات أفراد الأمن الاداري الجامعى.

عقدت لجنة التطوع في أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر الذى تنظمه جامعة حلوان ورشة عمل تدريبية للطلاب المتطوعين لأسبوع شباب الجامعات للتدريب على المهارات الخاصة المطلوبة للأسبوع.

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023، حيث يمكن الاطلاع عليها عبر هذا الرابط.

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورات لأشخاص يزعمون تسريب نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس من الكنترول قبل إعتمادها من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لبعض الطلاب

يترقب طلاب تنسيق المرحلة الثالثة، بعد غلق التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 .