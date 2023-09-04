عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لـ الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

ونص القانون  الجديد على أنه يجوز أن ينضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلي الصادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتبارية الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنميـة القيم الإنسانية والمجتمـع، وذلك بناء على موافقتها.

لايفوتك||

 

txt

طلعت عبدالقوي: الرئيس السيسي صاحب قصة نجاح العمل الأهلي التنموي

txt

نائبة: قانون التحالف الوطني يهدف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي


كمـا يجـوز أن يضـم التحـالف الأشخاص الاعتباريـة العامـة، أو أي مـن الـوحـدات التابعـة لهـا، التـي يصـدر بتحديـدهـا قـرار من رئيس الجمهورية، ويكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في تنمية القيم الإنسانية والمجتمع.


وذلـك كـلـه اسـتثناء مـن أحكـام القـوانين والقرارات المنظمة لشئون الأشخاص الاعتبارية والوحدات والكيانات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.


لكـل عضـو فـي التحالف، مـن أشخاص القانون الخاص، حـق الانسحاب منـه، على أن يخطر التحالف بـذلك بكتـاب موصـى عليـه بعلـم الوصـول أو بأي وسيلة اتصـال أخـرى منصوص عليهـا فـي لائحة النظام الأساسي، ولا يخـل ذلـك بحـق التحالف فـي مطالبتـه بمـا قد يكون مستحقا عليه من أموال أيا كانت طبيعتها.

عبد الفتاح السيسي التحالف الوطني للعمل الأهلي مؤسسات المجتمع الأهلي السيسي المجتمع الأهلي تنظيم ممارسة العمل الأهلى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023.. درجاتك هنا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

العلبة هتبقى بكام؟|مفاجأة بشأن أسعار السجائر بعد بيع ثلث حصة الشركة

عقد زواج عرفي.. تفاصيل صادمة في إنهاء حياة طالبة طنطا على يد صديقتها

بيراميدز يُجهز شكوى ضد الزمالك .. تفاصيل

ترشيحاتنا

تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس يومي الخميس والجمعة

بعد تصديق الرئيس.. إجراءات جديدة لـ الانضمام للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي

أفضل موبايلات في 2023

تصعيد خطير.. قصف أوكراني على مدينة روسية يتسبب في أضرار مادية كبيرة

المولد النبوي 2023.. 6 أمور لإدراك أجره كما أحياه النبي وصحابته

بدء التنسيق الداخلى لأقسام كلية الآداب بجامعة عين شمس 2023-2024

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفرق كبير.. عارضة ازياء ترتدي فستان ريهام عبدالغفور وتثير الجدل علي السوشيال ميديا

بعد تصدرها التريند| صور تكشف عن إطلالات سارة زكريا

أسما شريف منير تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

طبيبة تكشف الفرق بين التونة والماكريل

فيديو

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

حكاية 50 مهاجما رفضهم كولر.. وكلام نهائي في صفقة سوزا بالأهلي

«صوته حلو».. لاعب بيراميدز يفاجئ زملاءه ورد فعل غير متوقع من اللاعبين| فيديوجراف

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ