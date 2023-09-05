معهد إعداد القادة يستكمل البرنامج التدريبي لطلاب جامعة حلوان



استكمل معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبي لاعداد الكوادر الشبابية والذي يستهدف طلاب أسرة من اجل مصر من جميع كليات جامعة حلوان وطلاب الاتحاد.

، ويقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.



ويأتي هذا البرنامج إيمانا بضرورة تأهيل الشباب على التنظيم استعدادًا لاستقبال جامعة حلوان لأسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر فى سبتمبر الجاري .



واستكملت فعاليات البرنامج بمحاضرة عن الكاريزما وحاضر فيها الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وقام بتعريف الكاريزما، انها الجاذبية المقنعة او السحر الذي يمكن ان يلهم التفاني فى الآخرين موضحا ان الكاريزما، مصطلح يونانى مشتق من كلمة نعمة



وأشار ان ماكس فيبر هو أول من استخدم المصطلح للإشارة الى القدرة التي يتمتع بها شخص معين للتأثير في الآخرين، ويجعله مصدر قوة بالنسبة لهم



وتطرق فى حديثه بتوضيح مسرح الحياة وان يكون الشخص لديه شخصية جذابة يجب الالتفات إلى مشاعره

وشرح عدوى المشاعر السلبية فيجب عدم التأثر بالأشخاص السلبيين، ومواجهة الأماكن السلبية، والبعد عن الذكريات السلبية.

وفى ذات السياق أوضح خارطة التواصل، مبينا الشخصية القيادية الكاريزمية من خلال الكلمات ونبرات الصوت ولغة الجسد، ثم شرح مفاتيح الشخصية الكاريزمية والمتمثلة فى " كن واضحا، اختصر، كن لبقا، استخدم الألفاظ الصحيحة، كن متناسقا، إبتكر البدائل، اصنع الالفة"

واختتم المحاضرة بمناقشة قواعد الكاريزما والمتمثلة فى " السعة خلف الأشياء التي تريدها، تحمل المسئولية عن أفعالك، اعتناء كل منا بالآخر، كن آخر من يتحدث، كن متواضع"



وعلى صعيد آخر تم عمل ورش عمل ناقش فيها اسلام بيومى منسق اسرة من اجل مصر سابقا، على السيد رئيس اتحاد الطلاب السابق، يارا هانى نائب رئيس الاتحاد السابق، ومحمود صقر رئيس اتحاد الطلاب الأسبق، وتم التعريف بلجنة التنظيم و فروعها، والشرح المفصل لتقسيم لجنة التنظيم، وكيفية إظهار الأفكار الإبداعية للطلاب و مناقشتها، وأيضا توعية الطلاب نفسيا للتعامل مع أوضاع الضغط العصبي والنفسي داخل أسبوع شباب الجامعات.

وتم عمل نموذج محاكاة لأسبوع شباب الجامعات، وتقسيم الطلاب كوفود وتدريبهم على التنظيم والاستقبال.