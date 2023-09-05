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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفنون التطبيقية بحلوان تطبع 5000 تيشيرت بشعار وتميمة أسبوع شباب الجامعات

جامعة حلوان
جامعة حلوان

قال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن هدفنا الرئيسي هو تحقيق استدامة وتطوير وحدات الإنتاج بالكليات،  لتوفير احتياجات الجامعة الداخلية تحت شعار 'صنع في جامعة حلوان وذلك في إطار الجهود التي تبذلها جامعة حلوان واستعداداتها  لاستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر.

وأضاف الدكتور السيد قنديل أن كلية الفنون التطبيقية بالجامعة تلعب دورًا مهمًا في هذا السياق، حيث تقوم بطباعة عدد 5000 تيشيرت بشعار وتميمة الأسبوع تحت إشراف الدكتورة ميسون قطب عميد الكلية، وتم بالفعل الانتهاء من عدد 3500 تيشرت وتسليمهم للجامعة استعدادًا لاستقبال وفود شباب الجامعات المصرية.

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ويتم ذلك تحت إشراف الدكتور محمود الفقي الأستاذ بقسم الطباعة والنشر والتغليف ومدير مركز الطباعة الرقمية ثنائية وثلاثية الأبعاد بالكلية وبمتابعة الدكتورة مروة خفاجي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد شهدي مدير الوحدة الإنتاجية بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان.


ويتم تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، والأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ محمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب .

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