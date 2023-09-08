عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يتسلم شعلة أسبوع شباب الجامعات.. صور

صدى البلد

تسلم اليوم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان شعلة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر عقب عودتها ومرورها بالجامعات المصرية، وعقب ذلك تم اطلاق ماراثون رياضي شارك فيه طلاب الجامعة ايذانا ببدء فعاليات الأسبوع والذي يعقد من ٨ : ١٤ سبتمبر الجاري.

كانت شعلة أسبوع شباب الجامعات المصرية قد انتقلت في الجامعات المصرية، في جامعة أسيوط، المنيا، الزقازيق، قناة السويس، القاهرة، المنوفيه، المنصورة، كفرالشيخ.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الهدف من انتقال شعلة الأسبوع هو تحفيز الطلاب على المشاركة، وخلق أجواء احتفالية داخل الجامعات، والترويج للاسبوع وزيادة الوعي به والتحفيز على المشاركة فيه وخلق أجواء من الاحتفال والفرح.

تفاصيل اللقاء التعريفي ببرامج كلية الآثار للطلاب الجدد

رسالة دكتوراه عن منصات النشر الحر بجامعة الأزهر

القومي للبحوث يعقد المؤتمر الدولي الثاني للطب البيئي والمهني والتغيرات المناخية

بالصور .. زيارة طلاب جامعة الطفل لكلية طب عين شمس

رئيس جامعة حلوان يتابع جاهزية أكبر مسارح القاهرة لاستقبال أسبوع الشباب

إنشاء سفارة | توقيع بروتوكول بين مكتبة الإسكندرية وجامعة السادات

التعليم العالي: ندب الدكتور كريم همام مستشارا للأنشطة الطلابية

لطلاب جامعة عين شمس.. تعرف على نتائج مسابقة الموسيقى والكورال الكبرى 2023

التعليم العالي: برامج تدريبية في مجال الحوسبة السحابية لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات

هويدا مصطفى عميدا لكلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا 

وتعقد فعاليات أسبوع شباب الجامعات بقيادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وأقيمت مراسم شعلة اسبوع شباب الجامعات بتنظيم الادارة العامة لرعاية الشباب برئاسة الاستاذ محمد جاد وبإشراف الاستاذ أسامه خير، وتنفيذ فريق مهرجان الشعلة د. رحمة فوزي ، ود. محمود رشاد ، د. مصطفي رزق ، الاستاذ بهاء عبد القادر ، الاستاذ محمود قاسم، الاستاذ احمد أمام.

شعلة أسبوع شباب الجامعات (1)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (1)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (2)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (2)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (3)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (3)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (4)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (4)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (5)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (5)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (6)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (6)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (7)
شعلة أسبوع شباب الجامعات (7)
جامعة حلوان أسبوع شباب الجامعات أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا الثالث عشر ماراثون رياضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد تقسيم الشركة الشرقية للدخان.. الأسعار الجديدة لـ السجائر.. تفاصيل

ارتفاع أسعار الذهب رسميا الآن في مصر| ومفاجأة بثمن عيار 21

عقب فشل ضمه.. أول قرار من اتحاد جدة تجاه محمد صلاح

بعد أنباء اقترابه من الأهلي.. تصرف مفاجئ من مهاجم بوروسيا دورتموند السابق

فرنسي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي بخصوص المهاجم الجديد.. تفاصيل

إعلامي رياضي شهير يفجر مفاجأة مدوية عن انتخابات الزمالك

الأزمات تضرب الأهلي| غرامة "كاف".. صدمة بسبب المهاجم الفرنسي.. وإعارة مدافع الفريق الدولي

مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الساعات المقبلة.. الأرصاد تعلن تقلبات جديدة

ترشيحاتنا

قرار عاجل للرقابة على مصروفات المدارس الخاصة في العام الجديد

كامل الوزير: نستهدف نقل مليوني راكب يوميا و25 مليون طن بضائع سنويا

روسيا: اعتراض 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك

تشكيل منتخب إسبانيا أمام جورجيا في تصفيات يورو 2024

شروط ماء الاغتسال من الجنابة.. تعرف عليها

مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تأثير خطير لتناول السكريات على صحة القلب.. لن تتوقعه

كيف تصنعين من طفلك رجلا يحترم المرأة حين يكبر؟.. طبيبة توضح

ليجرب شعورها.. سيدة مصابة بالسكري تحقن زوجها بالأنسلولين| ماذا حدث؟  

التخلص من رائحة الفم الكريهة بالأعشاب.. أبرزها النعناع والشاي الأخضر

فيديو

أخدت كل حقوقي الشرعية.. طليقة حسن شاكوش تكشف تفاصيل الصلح بينهما

انتهاء الخلاف بين ريم طارق وحسن شاكوش| فيديوجراف

نصف مليار جنيه.. مرتضى منصور يكشف موقف الزمالك المالي قبل رحيله| فيديوجراف

تدريبات جوية وبحرية ورماية بالذخيرة الحية في مناورة النجم الساطع 2023

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ