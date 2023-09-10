أخبار مصر على مدار 24ساعة.. السيسي: عضوية الاتحاد الإفريقى في "العشرين" خطوة بالاتجاه الصحيح

أخبار مصر.. أكد الرئيس السيسي أن عضوية الاتحاد الإفريقى فى مجموعة العشرين، تمثل خطوة فى الاتجاه الصحيح لإتاحة الفرصة أمام وضع أولويات القارة على الأجندة الدولية.. ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة.. السيسي يطالب بتعزيز حوكمة الأمن الغذائي العالمي

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، فى القمة الأفريقية الأوروبية المصغرة، التي عقدت على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين، وجمعت قادة وممثلي دول ألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وهولندا وفرنسا، وجنوب أفريقيا ونيجيريا، وجزر القمر باعتبارها دولة رئاسة الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي ومؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

مصر تتضامن مع الأشقاء| السيسي يعزي الشعب المغربي والملك في ضحايا الزلزال

تقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء إلى الشعب المغربي الشقيق والملك محمد السادس في ضحايا الزلزال المروع.

بعد جولة رئيس الوزراء.. آخر مستجدات العمل بالمتحف المصري الكبير

قام الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم بجولة داخل المتحف المصري الكبير، لمتابعة سير العمل به في ضوء التشغيل التجريبي له.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

عيد الفلاح الـ 71 .. احتفال بالتاريخ وتقدير للدور المهم

تحتفل مصر، اليوم السبت الموافق 9 سبتمبر، بذكرى عيد الفلاح المصري الـ 71، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام.

السيسي يتفقد النماذج الأثرية المصرية ضمن المعروضات التاريخية للدول المشاركة بقمة العشرين

تفقد الرئيس السيسي النماذج الأثرية المصرية، ضمن المعروضات التاريخية والثقافية للدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين بنيودلهي.

زبد البحر.. ظاهرة طبيعية تثير الجدل

زبد البحر هو رغوة بيضاء كثيفة تتشكل على سطح الماء في البحار والمحيطات، وهو ظاهرة طبيعية تحدث نتيجة تفاعل العديد من العوامل، بما في ذلك الرياح والأمواج والطحالب والحيوانات البحرية.

شديد الحرارة .. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد 10 سبتمبر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد الموافق 10 سبتمبر، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

البلشي: هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي بتطبيق الحد الأدني للأجور

قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن هناك صحف أخطرت النقابة بشكلٍ رسمي، حول تطبق الحد الأدنى للأجور، ويام متابعة هذا الفل لتحقيق غدنى حقوق الزملاء .

خفض السعر مقابل سلع أكثر!.. دور الحكومات في مواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط

يمكن للحكومات أن تلعب دورًا مهمًا في مواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط من خلال مجموعة متنوعة من السياسات.

أبو العينين يعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال.. ويؤكد: قلوبنا مع الأشقاء وواثقون في قدرتهم على تجاوز الأزمة

بعث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، بخالص التعازي القلبية وصادق المواساة إلى الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، والحكومة المغربية وشعبها الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب عدداً من الأقاليم والمدن المغربية، وأسفر عن سقوط مئات الضحايا والمصابين ووقوع خسائر مادية كبيرة .

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تغيير عاداتنا الاستهلاكية.. إجراءات حكومية ضرورية لضمان استخدام مستدام ومتوازن للموارد العالمية

أصبح استهلاك الموادرد المستدام حتميا لتقليص تأثيرها على البيئة، فالبشرية تعتمد على الموارد الطبيعية من أجل البقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والطاقة والمعادن، ومع ذلك، فإن استهلاكنا الحالي للموارد غير مستدام، وهو ما يؤدي إلى استنفاد الموارد وتغير المناخ.

ليلة انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.. خبير يكشف تأثيره على السودان

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، تفاصيل ليلة انتهاء التخزين الرابع فى سد النهضة.

خبير بمركز الأهرام يقدم قراءة في دور الحكومات لمواجهة تداعيات الاستهلاك المفرط

يعد ترشيد الاستهلاك المفرط وخفض النفقات وزيادة الإنتاج من أولويات الحكومات لكي تتدارك الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية وتنعم باستقرار الأوضاع الاقتصادية إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، والحفاظ على موارد الدولة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

الإنتاج المستدام بات حتميًا.. أنماط الاستهلاك وتأثيراته على الاقتصاد والبيئة

يشهد العالم في الآونة الأخيرة تطورًا مستمرًا في النمط الاقتصادي نحو الاقتصاد الاستهلاكي، الذي يركز على زيادة استهلاك السلع والخدمات من أجل تحقيق النمو الاقتصادي، وقد أدى هذا التطور إلى العديد من التأثيرات المتعددة على الاقتصاد والبيئة، سواء كانت إيجابية أو سلبية.

"عيد النيروز" قصة التقويم الرسمي للدولة حتى 1875.. وأبرز مظاهر الاحتفال بالعام الجديد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الثلاثاء المقبل ببداية العام القبطي الجديد 1740 وهو ما يسمي بعيد الشهداء والمعروف باسم عيد النيروز، حيث تقام القداسات والاحتفالات بكافة الكنائس بالإيبارشيات والقطاعات الرعوية في مصر وكل بلاد المهجر.

السيسي بقمة العشرين: نأمل اتخاذ خطوات حاسمة لتحقيق التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة الثامنة عشرة لقادة مجموعة العشرين، وفيما يلي نص الكلمة التي ألقاها الرئيس خلال الجلسة:

القباج: 14 مليار جنيه رصيد التمويلات الممنوحة للمرأة من بنك ناصر الاجتماعي

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك بحضور أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء قطاعات البنك، لاستعراض مؤشرات نتائج أعمال البنك عن العالم المالي 2022-2023، كما شهد الاجتماع الإطلاع على تقرير خاص بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس إدارة البنك ومحاضر اجتماعات اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شاهد.. انتهاء الأعمال الإنشائية وتجهيزات العرض بنسبة 100٪ في المتحف المصري الكبير

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جولة تفقدية؛ لمتابعة سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء التشغيل التجريبي للمتحف، والموقف التنفيذي الحالي ومستجدات الأعمال الجارية بالمنطقة المحيطة ومنطقة الأهرامات،

السيسي يؤكد التطلع لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع أورسولا فون ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، على هامش انعقاد انعقاد قمة مجموعة العشرين بالهند.

أضرار جسيمة.. هيئة الدواء تحذر من الخلطة الشعبية لزيادة الوزن.. تفاصيل

حذرت هيئة الدواء المصرية ، من استخدام تركيبات زيادة الوزن التي تحتوي على الكورتيزون»، أو ما يسمى بالخلطة الشعبية لزيادة الوزن نظراً لكونها ليست آمنة.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

يصل لـ 50 الف جنيه .. قرض باب رزق متاح لهذه الفئات.. تفاصيل

استعرض تقرير صادر عن المركز الاعلامي بمجلس الوزراء جهود توفير التمويل للفلاح المصري، مشيراً إلى أن تمويل المحاصيل الاستراتيجية يشمل أكثر من 6 مليارات جنيه سنوياً بفائدة ميسرة 5%، فضلاً عن تحمل الدولة دعم بنسبة 7% بما يعادل أكثر من 500 مليون جنيه سنوياً، بجانب استفادة نحو 600 ألف مزارع وفلاح من هذا التمويل.

رئيس الوزراء يتابع تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

عقب جولته بالمتحف المصري الكبير، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، أعمال التطوير الجارية في المناطق المحيطة بالمتحف.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

نوهت عنها ندوة بـ «صدى البلد».. الآثار تتابع موقف سرقات المتحف البريطاني

عقب نشر “صدى البلد” خبرا من ندوة “صدى البلد” تحت عنوان “بسبب محمد صلاح.. كبير الآثاريين يوجّه رسالة للقيادة السياسية بالدولة”، تحركت وزارة السياحة و الآثار لمتابعة تداعيات واقعة سرقة بعض القطع الأثرية من المتحف البريطاني بالعاصمة البريطانية لندن، وما تم في هذا الشأن.

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات.. تفاصيل

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، بتفقد أعمال تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات.

السيسي يبحث مع رئيس المجلس الأوروبي القضايا الراهنة وأزمة الغذاء العالمية

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حوارا جانبيا بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي.