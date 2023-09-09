البرلمان العربي: اعتدنا دعم السيسي لقضايا الأمتين العربية والإسلامية في شتى مجالاتها

قال عادل العسومي رئيس البرلمان العربي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي عودنا على دعمه قضايا الأمتين العربية والإسلامية في شتى المجالات، مثمنا الجهود التي بذلت لانجاح المؤتمر الدولي الـ 34 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

مؤتمر وزارة الأوقاف الدولي

كما تقدم بالشكر والتقدير لوزارة الأوقاف، ورعاية الرئيس السيسي، مبينا أن الفضاء الإليكتروني عماد التطور وشعار المرحلة القادمة، مما ساهم في توفير الوقت والجهد، قد يبدو للوهلة الأولى أن طبيعة التطورات تبتعد عن الخطاب الديني، لكن الواقع أن التطور سنة من سنن الله تعالى، عالمية الإسلام وصلاحيته لكل زمان ومكان.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر وزارة الأوقاف الدولي الـ 34: ننتحدث عن تطوير الخطاب الديني وأسلوبه وآلاته، لم نعد رفاهية الانتظار أو الاختيار بين الاعتماد على الفضاء الإليكتروني أو رفضه، بل علينا أن ننظر في كيفية استخدامه استخداما آمنا، ومنع الاستخدام السيئ.

وقال العسومي، إن بعض التنظيمات المتطرفة نجحت في التجنيد والترويج لنفسها من خلال الفضاء، الالكتروني واستهداف الشباب بصفة خاصة، لذا فإن استخدام الفضاء الإلكتروني بشكل صحيح مطلوب دون المساس بالثوابت الدينية.

وشدد على أن العلماء عليهم مسؤولية كبيرة في هذا الصدد، والعمل على تحصين الشباب، وأن البرلمان العربي يؤكد على دعمه الجهود التي تجعل هناك توظيف للاستخدام الآمن والأمثل للفضاء الإليكتروني في شتى المجالات ومنها الشأن الديني.

التعامل مع وسائل التواصل وسائر التقنيات الحديثة المتاحة

فيما قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف نائبًا عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن الأدوات والوسائل لا يمكن الحكم عليها في ذاتها بالقبول المطلق أو الرفض المطلق، لافتًا إلى أن السكين التي تقطع وتذبح لا غنى عن منافعها، وأن السلاح الذي يفتك ويقتل لا غنى عنه لحماية أمن المجتمعات والأوطان والدفاع عنها.

وتابع الوزير خلال كلمته اليوم في افتتاح مؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حول الفضاء الإليكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني: «حتى القلم فانه قد يكون وسيلة في هداية ورشاد أو آلة هدم أو آلة قذف أو سباب وهذا هو الحال نفسه في سائر وسائل اتصال الالكتروني والذكاء الاصطناعي وسائر التقنيات الحديثة التي يمكن أن نستخدمها في كل ما يخدم العلم والدعوة والبشرية».

وأكمل وزير الأوقاف: «كما يمكن استخدامها للهدم على نحو ما يفعل أهل الشر، وقد ضرب لنا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم أعظم المثل في استخدام مهارات التواصل الدعوي في مختلف أنواعها للنفاذ إلى عقل المتلقي وقلبه وإثارة اهتمامه وانتباهه، ومن هذه المهارات استخدام لغة الجسد الرصينة المتزنة وضع الجسد لإثارة الانتباه إلى القلب أو اللسان واستخدام لغة الأرقام والرسم التوضيحي والأمثلة التوضيحية.

وشدد الدكتور محمد مختار جمعة: «كما استخدم صلى الله عليه وسلم أسلوب الألغاز لتنشيط أذهان السامعين، ونوّع عليه الصلاة والسلام وسائل وأساليب الدعوة ما بين الحديث الشريف والخطبة والموعظة والوصية والرسالة بما يؤكد حرصه صلى الله عليه وسلم على إبلاغ الرسالة بلاغًا مبينًا وإقامة الحجة واضحة وبينه لا لابس فيها بكل الوسائل والأساليب المتاحة في عصره صلى الله عليه وسلم وهو ما يحملنا أمانة الاقتداء به باستنفاد وسعنا في استخدام وسائل التواصل وسائر التقنيات الحديثة المتاحة في عصرنا لابلاغ رسالة ديننا بلاغًا مبينًا».