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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رقم 9 كلمة السر.. مدرب الزمالك يرفع راية التحدي وعينه على الكونفيدرالية

نادى الزمالك
نادى الزمالك

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو لضربة البداية في بطولة كأس الكونفدرالية خلال شهر سبتمبر الجاري. 

الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك رفع راية التحدي خلال فترة الإعداد للمشاركة في كأس الكونفدرالية والبطولات المحلية فى الموسم الجديد. 

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مدرب الزمالك وفترة الراحة

 

قال أوسوريو مدرب الزمالك: الأهم من فترة الإعداد هي فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبون وطلبت منهم يرجعوا في حاله بدنية معقولة. 

وتابع أوسوريو مدرب الزمالك: طلبت من اللاعبين الاستمتاع بالإجازة مع أداء رياضة خفيفة ومع بداية التدريبات عملت تقسيمة علشان أعرف مين الجاهز منهم.
أضاف مدرب الزمالك: بناخد الأمور خطوة خطوة خوفاً من الإصابات، خصوصاً أننا راجعين من فترة راحة والاصابات بتكون كتيرة، فترة الإعداد ماشية كويس

استطرد مدرب الزمالك: المهاجم البنيني  سامسون أكينولا لاعب كويس جدا مهاجم صريح، هو لعيب ممكن يفدنا جدا خصوصاً في المساحات.

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أسباب استبعاد مهاجم الزمالك 

 

وأكمل:  الأسباب إللي ممكن تبعد البنيني سامسون أكينولا عن المشاركة أن كل الفرق بتكون قافلة مساحات وهو بيكون مفيد في المساحات أكتر.

وواصل أوسوريو مدرب الزمالك: بفضل أكتر اللاعب القوي اللي يقدر يقف على الكرة ويكون محطة لزمايله، وفي أوقات كتير لعبنا 9 بشيكا وزيزو لما مكانش عندنا لاعب بالمواصفات دي .

وقال مدرب الزمالك : حالياً عندنا يوسف أوباما بيلعب في أكثر من مركز، لاعب عنده حلول وهيكون مفيد وعندنا 2 بيفنشوا كويس التونسي سيف الدين الجزيري وناصر منسي، علشان أوضح كلامي كويس، المهاجم البنيني سامسون أكينولا علشان يلعب هينافس الجزيري وناصر منسي وأوباما وشيكابالا وأحمد سيد زيزو. 

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مركز 9 كلمة السر في الزمالك 

أكمل أوسوريو مدرب الزمالك: عامة رقم 9 بيفنش ويجيب أهداف لكن بالنسبالي يكون محطة وقوي واعتمد في التهديف على الوينجات ومراكز أخرى.

واختتم أوسوريو مدرب الزمالك حديثه قائلا:  رقم 9 في الكرة العالمية على الورق بيجيب أهداف، لكن معايا عندي مراكز تانية لازم استغلها في التسجيل . 

الزمالك أوسوريو الكونفدرالية سامسون سيف الدين الجزيري زيزو

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