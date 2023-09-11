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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الطفل فى زيارة علمية لـ صيدلة عين شمس

صدى البلد

استقبلت كلية الصيدلة بجامعة عين شمس ، برئاسة الدكتورة أمانى أسامة كامل عميد الكلية، دفعة من طلاب جامعة الطفل بلغ عددهم ٧٤ طفل وذلك بالتنسيق مع د. دينا عبد العاطي مدرس مساعد بقسم الصيدلانيات والصيدلة الصناعية .

يأتي ذلك استمراراً لأنشطة وفعاليات جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي، والدكتورة نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس .

وتوجهه الأطفال من كلية الدراسات والعلوم البيئية، إلى كلية الصيدلة صباحاً وتم تقسيمهم إلى  مجموعتين لأخذ جولة بالكلية واستقر الطلاب بالمعمل لتلقى المحاضرات الخاصة بهم ف الاقسام المختلفة بالكلية بمساعدة المعيدين .

وكان من ضمن الفعاليات زيارة المعامل الصيدلية وتصنيع معجون أسنان بمواد  وألوان طبيعية وكذلك تم عرض فيديوهات تعليمية  للأطفال بالوسائل التكنولوجية الحديثة منها خطوات تصنيع اللبن.

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جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن فريق عمل إدارة المنح والمشروعات بالجامعة هو المنوط به كافه الاجراءات التنظيمية والاشرافية، حيث يتولي الحفاظ علي سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى متابعه كافه العمليات اللوجستية والمالية والإدارية لجامعة الطفل الممولة من اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وبعد انتهاء اليوم عاد الأطفال الى مقر إلتقائهم بكلية الدراسات والعلوم البيئية لتسليم الأطفال إلى أولياء أمورهم.

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