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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فعاليات اليوم الثاني لمشاركة جامعة عين شمس في أسبوع شباب الجامعات

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

 

حصدت جامعة عين شمس العديد من النقاط والمراكز خلال فعاليات أسبوع شباب الجامعات المصرية والمعاهد العليا بدورته الـ١٣ ، الذي تنظمه جامعة حلوان في الفترة من ٨ حتى ١٤ سبتمبر ،، وذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وتحت اشراف الدكتور ممدوح عبد العليم مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم ربيع رائد أسرة طلاب من أجل مصر ورئيس بعثة جامعة عين شمس،  إبراهيم سعيد حمزة امين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب،  ، طارق احمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب .

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احرز النشاط الرياضي بجامعة عين شمس الفوز وإكتسب الكثير من النقاط بقيادة وإشراف .محمد حسن مدير ادارة النشاط الرياضي ، كابتن فاطمه خليفة مشرف كرة طايرة بنات ،
حثث فاز منتخب كرة اليد طلبه علي منتخب اسكندريه الاهليه (7/24) وذلك تحت إشراف اشرف يحي ، وفاز منتخب كرة القدم الخماسى علي الوادى الجديد (0/2) وذلك تحت إشراف هاني عطية ، وفاز منتخب كرة الطائرة طالبات علي منتخب اسكندريه الاهليه (0/2) وذلك تحت إشراف ا. فاطمه خليفة وتدريب كابتن ياسر ، كما فاز فريق كرة طائرة طلبة علي الاسكندريه (0/2) وذلك تحت اشراف وتدريب كابتن ياسر عبد الهادي . 


وفي مجال النشاط الإجتماعي تحت إشراف .سالم احمد مدير النشاط الاجتماعي ، هيثم محروس مشرف النشاط اجتماعي  فازت الطالبة مريم احمد والطالبة زينب عزت والطالب مصطفي ياسر عيسي بالجولة الاولي  بالامتحان الشفوي والتحريري للطالب المثالي بقاعة الفنون والثقافة ، بالاضافة الي فوز عين شمس في لعبة الشطرانج علي حلوان وطنطا للطالبات وللطلبة فازت عين شمس علي الوادي الجديد.  

وتقدم النشاط العلمي تحت إشراف .طلعت عبده احمد مسئول النشاط ، واحمد عبد العزير في تحكيم مسابقة الميكاترونك وعمل ندوة تعريفية عن التغيرات المناخية ، والعمل علي تجهيز المعرض العلمي، وورشة عمل مسابقة الروبوتكس ، وافتتاح المعرض العلمي والمشروعات الصغيرة .

 

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