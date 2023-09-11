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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة ليب موتور C11 الكهربائية في مصر موديل 2023

ليب موتور C11 موديل
ليب موتور C11 موديل 2023

استطاعت السيارات الكهربائية أن تحتل مكانة كبيرة داخل اسواق السيارات المختلفة، نسبة إلى مواكبة العصر والتطور التكنولوجي والحفاظ على البيئة، إلى جانب الاستغناء عن النفقات الخاصة بالوقود التقليدي، وانخفاض تكاليف صيانتها الدورية مقارنة بالسيارات الاخرى. 

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وتقدم شركة ليب موتور نسختين من سياراتها الكهربائية بالسوق المصري، الاولى T03، والثانية  C11 من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV،حيث يتم طرحها في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وتحت موديلات 2023.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري الاسعار الرسمية للسيارة ليب موتور C11 موديل 2023 في مصر، بالاضافة إلى ابرز مواصفاتها الفنية.

السيارة الكهربائية ليب موتور C11 موديل 2023

المواصفات الفنية للسيارة ليب موتور C11 موديل 2023

 

تأتي السيارة ليب موتور C11 موديل 2023 بمحرك كهربائي بقوة 272 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 360 نيوتن/متر، وبهذه القدرات الفنية يمكنها الوصول من 0 لـ 100 كيلوم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 7.9 ثانية، وسرعة قصوى تقدر بـ 170 كيلومتر في الساعة.

السيارة الكهربائية ليب موتور C11 موديل 2023

تضم السيارة ليب موتور C11 موديل 2023 عدد من التجهيزات مثل، منظومة الوسائد الهوائية للحماية، خاصية عرض ضغط الاطارات، فتحة سقف، كاميرا 360 درجة، حساسات ركن، خاصة رصد النقاط العمياء، مقاعد من الجلد، شاشة تعمل باللمس لعرض الوسائط المتعددة، ونظام ترفيهي وصوتي، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية مع مكابح عالية الاداء.

السيارة الكهربائية ليب موتور C11 موديل 2023

سعر السيارة الكهربائية ليب موتور C11 موديل 2023 

 

تقدم سيارة ليب موتور C11 موديل 2023 الكهربائية في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ مليون و488 الف جنيه.

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