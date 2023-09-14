أخبار التكنولوجيا|حظر iPhone 12 في فرنسا لسبب الخطير.. اشتر موبايل iPhone SE الاقتصادي بسعر رخيص

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



فى حال كنت تفكر فى اقتناء جوال آيفون من الفئة المتوسطة، يمكنك اختيار جوال آيفون 12 مقابل سعر ممزي للغاية.

الآيفونات بترخص.. اشتري موبايل iPhone SE الاقتصادي بـ 4800 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

يعد جوال iPhone 13 Pro الرائد أحد أفضل الخيارات وأكثرها تميزاً بين إصدارات آيفون الشهيرة، أضف إلى ذلك قوة بطاريته الملحوظة.

بعد إطلاق iPhone 15.. خصم مغر على iPhone 12 بسعر 9000 جنيه فقط

مع وجود العطلة الصيفية تتوالى العروض في المواقع الإلكترونية واحدة تلو الأخرى لجذب المستهلكين على الشراء خاصة في شهر سبتمبر.

أصدرت فرنسا قرارًا بمنع بيع iPhone 12 بسبب تجاوز معدل الامتصاص النوعي (SAR) للجهاز الحد القانوني.

تم إطلاق هاتف نوكيا Nokia X30 5G في الهند التي تعد ثاني أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم في فبراير 2023. الآن ، تقدم الشركة هذا الطراز بتخفيض سعر كبير إليك جميع التفاصيل.

تخفف شركة أوبو Oppo من مخاوف المستخدمين بشأن تآكل البطارية في هواتفها الذكية من خلال إطلاق برنامج استبدال البطارية المجانية.

مع اقتراب انتهاء صيف 2023 تقدم مواقع البيع أونلاين تخفيضات هائلة تدفعك حقا على شراء ومن ضمن العروض الرائعة التي تتيحها حاليا خصم على أحدث جهاز بلايستيشن PlayStation 5 في دولة الإمارات، ويالها من صفقة رابحة حيث يحتوي أنه أحدث جهاز من سوني ويضم سلسلة ألعاب رائعة.

تعد إكسسوارات وجرابات الآيفون من الإكسسوارات الأساسية التي يبحث عنها معظم مستخدمي هذا الهاتف الذكي، لما لها من أهمية كبيرة في حماية الجهاز من التلف والخدوش.

تشتري iPhone 15 Pro ولا آيفون 14 برو| مقارنة هتكشفلك الفرق

يأتي هاتف iPhone 15 Pro مع بعض الاختلافات الملحوظة عن طراز آبل السابق iPhone 14 Pro، على الرغم من أن كلا الهاتفين رائعان، إلا أن أحدهما قد يناسب احتياجاتك أكثر من الآخر، لذا سنستعرض إليك خلال مقالنا التالي مقارنة سريعة بين هاتف iPhone 15 Pro وآيفون 14 برو لمعرفة ما هو الطراز الأفضل للشراء؟.

كشفت شركة ريلمي Realme، عن هاتف ذكي جديد، ويأتي Realme 11 5G مزودا بمواصفات ممتازة ليكون منافسا قويا لأحدث هواتف 5G الموجودة حاليا.