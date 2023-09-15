أخبار التكنولوجيا|طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث.. 5 أسباب تدفعك لعدم شراء iPhone 15

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
لمستخدمي "ويندوز" و macOS .. اعرف كيفية أخذ لقطات شاشة من اللاب توب
الكثير منا يعرف كيفية أخذ لقطة شاشة من هاتفه المحمول، ومع ذلك الكثير من المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر سواء محمول أو مكتبي لا يعرفون التقاط صورة شاشة من خلال أجهزتهم.
طريقة تنزيل الريلز من انستجرام بدون تطبيقات طرف ثالث
أطلقت شركة "ميتا" Meta خاصية "ريلز" Reels على "انستجرام" Instagram لأول مرة عام 2020 كرد فعل عملي على محتوى الفيديو القصير الموجود في منصة تيك توك TikTok. يتيح Instagram Reels للمستخدمين إنشاء مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 60 ثانية ويتم عرضها على صفحة استكشاف "انستجرام"، ومنذ ذلك الحين أصبحت الريلز المستوحاة من TikTok هي المحتوى الأسرع نموًا في "ميتا" على الإطلاق وتتيح لمنشئي المحتوى كسب إيرادات الإعلانات.
هواوي تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن Huawei Mate 60 RS Porsche Design
قررت شركة "هواوي" Huawei تحديد موعد مؤتمر إطلاق منتجاتها الجديدة في الصين في وقت لاحق من هذا الشهر.
فيفو تطلق Vivo Watch 3 بالتزامن مع سلسلة هواتف X100
تخطط شركة "فيفو" Vivo الصينية لإطلاق ساعتها الذكية الجديدة طراز Watch 3 في سوقها المحلي جنبًا إلى جنب مع سلسلة هواتف Vivo X100 .
5 أسباب تدفعك لعدم شراء iPhone 15 .. إليك التفاصيل
تروج شركة آبل Apple لجهاز iPhone 15 باعتباره "قفزة هائلة" في هواتف آيفون، لن تحصل على ترقيات أكثر مقارنة بـ iPhone 14 الذي كان في حد ذاته مطابقا لإصدار الشركة السابق iPhone 13، مع فرق كبير في الأسعار، ولكن هناك بعض الأسباب التي قد تدفعك لعدم شراء آيفون 15.