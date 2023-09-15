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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. تعديل بعض أحكام تنظيم منح الجنسية للأجانب

صدى البلد

أخبار مصر.. وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية لـ الأجانب (رقم 3099 لسنة 2019).... ونشر قسم الأخبار في موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية عددا من الأخبار المهمة نعرض أبرزها في السطور الآتية.

 

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

شروط منح الجنسية المصرية للأجانب.. الحكومة تقر تعديلات جديدة
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية لـ الأجانب (رقم 3099 لسنة 2019).

نقل الخبرات والتكنولوجيا والتصنيع.. السيسي يؤكد حرص مصر على تعزيز التعاون مع فرنسا
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم "كاترين كولونا" وزيرة خارجية فرنسا، في حضور سامح شكري وزير الخارجية.

النجم الساطع 2023.. قذف جوى ضد أهداف على الساحل في التدريب المصري الأمريكي
نفذت القوات المشاركة بالتدريب المصرى الأمريكى المشترك النجم الساطع 2023 إحدى الأنشطة التدريبية البحرية؛ حيث بدأت الفعاليات بعرض مفصل للأنشطة التى يتم تنفيذها مع شرح أوضاع القوات والوحدات البحرية بمنطقة التدريب.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

بخصومات تصل لـ50%.. الحكومة: معرض أهلا مدارس رئيسي بعاصمة كل محافظة
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المعرض الرئيسي "أهلا مدارس 2023"، بقاعة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بأرض المعارض بالقاهرة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض "أهلا مدارس 2023" في جميع المحافظات، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

منافسة ساخنة .. مهرجان سيناء أرض السلام يشعل ضربة البداية بمنافسة مصرية روسية
قال رامي على احد منظمي مهرجان سيناء عاصمة السلام ، لدينا رؤية لتسليط الضوء على السياحة في دهب والتقارب بين الحضارات والشعوب .

مدبولي : توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك توجيهات رئاسية بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة لصالح المستهلك، وأك أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية؛ جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

المتحدث العسكري: تدريبات النجم الساطع 2023 أظهرت المستوى الراقى للقوات المسلحة .. والسلام له قوة رادعة قادرة على حفظه
قال العقيد أركان حرب غريب عبد الحافظ؛ المتحدث العسكري بإسم القوات المسلحة؛ أن الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي؛ نقل تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع القوات المشاركة فى التدريب  العسكري المشترك النجم الساطع 2023، مرحباً بهم على أرض بلدهم الثانى مصر.

الزراعة: الإفراج عن 276 ألف طن أعلاف بـ 116 مليون دولار في أسبوعين
أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أن الافراج عن مستلزمات الاعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزي .

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

أخبار مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية

تيسيرات جديدة من الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج بشأن استيراد السيارات
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم  161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج،

خطة الحكومة لمواجهة تلوث الهواء الحاد خلال فصلي الخريف والشتاء.. تفاصيل
قدمت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عرضًا مُفصلا خول خطة مواجهة نوبات تلوث الهواء الحادة خلال فصلي الخريف 2023، والشتاء 2024، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم، الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

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