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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حادث خطير.. تحكم طائرة مقاتلة أمريكية من طراز إف 35 ونجاه قائدها

إف 35 أمريكية
إف 35 أمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بتحطم طائرة مقاتله أمريكية من طراز إف 35 في قاعدة تشارلستون في ولاية ساوث كارولاينا الجنوبية ونجاة الطيار.

 

ووفقا للتقارير الإعلامية الأمريكية، فقد تم نقل قائد الطائرة إلى المستشفي بعد أن قفز من الطائرة وهي طائرة في الجو، ولم تذكر التقارير أسباب تحطم الطائرة المقاتله الأغلي في العالم.

وتعمل قاعدة تشارلستون الجوية المشتركة التابعة للمشاة البحرية الأمريكية، مع أفراد الطوارئ المحليين للتحقيق في الحادث.

وبحسب وسائل الإعلام الأمريكية، فقد تم العثور على الطيار ولكن لم يتم الكشف عن اسمه ومعلومات الوحدة الخاصة به في جنوب كينوود درايف في شمال تشارلستون، حيث هبط الطيار بسلام في قاعدة تشارلستون المشتركة بطائرة أخرى.

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