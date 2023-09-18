إزالة إشغالات الباعة الجائلين والحواجز الحديدية بشوارع ديروط والغنايم

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على أهمية التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لإزالة التعديات والاشغالات على حرم الطريق كشرطة المرافق ورؤساء المراكز والأحياء ،ومسئولي المرافق والاشغالات بالوحدات المحلية، وذلك لتكثيف حملات المرافق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم لمنع انتشار تعديات الباعة الجائلين.

ولفت المحافظ، إلى ضرورة تكثيف حملات الاشغالات والمرافق بكافة مراكز وأحياء المحافظة لإعادة الانضباط إلى الشارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضبط وتحرير محاضر للمخالفين والمتعدين على حرم الطريق والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون دون تهاون أو تقاعس نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل للمرور.



وأوضح محافظ أسيوط ، أنه تم رفع إشغالات الباعة الجائلين وفروشات المحال التجارية والباعة الجائلين والتعديات على حرم الطريق وإزالة الحديد والحجارة أمام بعض المنازل خلال حملات، بمشاركة عبداللطيف فضالي رئيس حي شرق ، ومحمود نجار رئيس رئيس مركز ومدينة ديروط ، ومصطفى علي رئيس مركز ومدينة الغنايم ونوابهم ومسئولي الاشغالات بالحي والتراخيص والاشغالات والمرافق ، وفريق عمل الاشغالات وبإستخدام المعدات وسيارات الحملات الميكانيكية بالمركز والحي،.

وأضاف : حيث استهدفت تلك الحملات شوارع الجمهورية والهلالي والمتياس والمحافظة والجلاء ومحمد عباس والشامية وعثمان بن عفان والستين والنميس والرشيدي ومبدان الحرب والسلام "أم البطل سابقاً" وجودة الأسدى وميدان الحسن والحسين خلف مستشفى العطيفى بمنطقه فريال بحي شرق ، وبشارع الصعايدة وشارع الشهيد أحمد عبد الباقى بمركز ديروط ، وشارع الجمهورية بمركز الغنايم.

وأشار إلى تحرير محاضر واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك في إطار الحملات التي يتم شنها لضبط الشوارع وتيسير حركة مرور السيارات والمارة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي والإلتزام بحرم الطريق العام.