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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اعرف هتقبض كام.. موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات

مرتبات
مرتبات

تسعي الدولة إلي تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين من خلال اتخاذ القرارات التي تصب فى صالحهم والتي كان آخرها قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي حمل البشري لأصحاب المعاشات وأيضا الموظفين بالجهاز الإداري للدولة والحاصلين علي معاشات تكافل وكرامة.

زيادة الحد الأدني للأجور

و يحمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه الحكم هموم المواطنين على عاتقه واتخاذ حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية التي تعنيهم على ظروف المعيشة من بينها  زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة الرواتب وزيادة المعاشات وزيادة علاوة بدل غلاء المعيشة.

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بشكل استثنائي.. زيادة المعاشات 1200 جنيه لتلك الفئات بداية من أكتوبر| تفاصيل

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بعد قرارات السيسي الأخيرة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات

وبعد قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدني للأجور من المقرر  إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وتبلغ قيمة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة سنويًا نحو ٦٠ مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ إبريل ٢٠٢٢؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان وذلك وفقا لما أوضحه وزير المالية الدكتور محمد معيط.

زيادة الأجور والمعاشات الجديدة

- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح ٦٠٠ جنيه، بدلًا من ٣٠٠ جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة

-  يستفيد من الزيادة ٤.٥ مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو ١٦.٤ مليار جنيه

- زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4000 ، بدلًا من 3500 جنيه

- زيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن ٥٠٠ جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية

إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي 


ووفق وزير المالية فقد أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة ٢٥٪ إضافية ليصل إلى ٤٥ ألف جنيه بدلًا من ٣٦ ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة ٧٥٪ منذ الأول من يوليو ٢٠٢٣، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو ٤.٥ مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.


زيادة معاش تكافل وكرامة


كما حملت قرارات الرئيس مفاجأة لأصحاب معاش تكافل وكرامة حيث تم إقرار زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من تكافل وكرامة بنسبة 15%، لإجمالي 5 ملايين مستفيد.

 

ويبدأ المستحقين صرف معاش تكافل وكرامة يوم 15 من كل شهر، حيث سبق وأعلن الرئيس السيسي فى ابريل زيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 25% لجميع المستفيدين من البرنامج، وذلك مع صرف قيمة الدعم النقدي لـ شهر أبريل.

 

المستندات المطلوبة للحصول على معاش تكافل وكرامة

 

- تقديم صور بطاقة الرقم القومي السارية.

- كما تتضمن الأوراق المطلوبة صور قسيمة الطلاق «للمطلقات».

- وتشكل الأوراق المطلوبة أيضا شهادة الوفاة بالنسبة للسيدات الأرامل.

- ومن بين المستندات المطلوبة أيضا صور شهادة الميلاد كمبيوترلأفراد الأسرة أقل من 18 سنة.

- ضرورة تقديم قيد مدرسي للأطفال من 6 إلى 18 سنة والمقيدين جامعياً.

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بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

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المالية: من أبريل 2023 إلى الآن معاشات تكافل وكرامة زادت بنسبة 40%

-  كما يلزم تقديم إقرار الوصاية فى حالة «الأيتام».

- تقديم كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية «لذوي الاحيتاجات الخاصة».

- في حالة الهجر، مستندات من قسم الشرطة التابع له.

- صورة شهادة السجن بالنسبة لأبناء المسجونين.

 

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