ميدو عادل: مقصر كزوج.. سيد درويش حالة فنية لن تتكرّر.. ورد على تشبيهه بمحمد صلاح وحبه لعادل إمام

حلّ الفنان محمد عادل “ميدو”، ضيفًا على برنامج "الستات"، و كشف العديد عن أعماله الفنية وحياته الشخصية والمهنية.

سيد درويش حالة فنية لن تتكرّر.. وأعتز بـ«ميدو»

عبّر الفنان محمد عادل، عن اعتزازه وحبه لاسم الشهرة الخاص به “ميدو” لارتباطه بالشارع الذي تربى به وبأهله.

وأوضح "ميدو"، أنه يقوم بتقديم شخصية الفنان الراحل سيد درويش منذ 3 سنوات، ولكن هذه السنة حازت المسرحية على اهتمام أكبر بسبب مرور 100 عام على رحيل سيد درويش وهو حدث لن يتكرّر مرة أخرى.

ولفت إلى أن المسرحية أخذت اهتمامًا كبيرًا من جميع الصنّاع، وخالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج يُولى أهمية خاصة لهذه المسرحية خاصة هذا العام وذلك بسبب المئوية وافتقاد العديد لهذا النوع من العروض.

وكشف، عن حبه الشديد لـ سيد دويش قائلاً: "أنا مُتيم بسيد درويش، وبشوفه حالة فنية لن تتكرر مرة أخرى وعايش حتى الآن"، موضحًا أن سيد درويش برغم وفاته بعمر صغير وهو بسن الـ 31 عامًا ولكنه ترك تأثيرًا كبيرًا بقلوب الكثيرين، ويرى أن هذه عبقرية بكل المقاييس.

3 شخصيات يريد تقديمهم وعلاقته بالسوشيال ميديا

كشف الفنان ميدو عادل، عن حبه لـ 3 شخصيات ورغبته في تقديمهم و هم: عاطف الطيب، سيد درويش و منير مراد، معقبا: "مُتيم بهم بزيادة"، معبرا عن سعادته بشهادة خيري بشارة له بأنه يشبه منير مراد.

وأوضح "ميدو"، أن الفنان منير مراد ملحن عبقري و لا يختلف على حبه أحد، موضحا أنه قام بقراءة كل الكتب التي تخص المخرج عاطف الطيب، معلقا: "ايه اللي في حياته ميشدنيش؟، كان مميز و حببني في المسرح".

عقب "ميدو"، "مفيش موضوع في أي فيلم من الـ 21 اللي عملهم عاطف الطيب مكانش دايب فيه"، لافتا إلى أنه يحب كل أفلامه و أعماله و كان يتمنى أن يقوم بتمثيل فيلم البريء.

بكره السوشيال ميديا

وتابع، أنه لا يقدر على التعامل مع السوشيال ميديا و يكرهها معلقا: "بكره السوشيال ميديا و التيك توك"، و بالرغم من امتلاكه صفحة خاصة به لكنه لا يقوم إلا بالشيء الذي يحبه من خلالها و لا يتم إجباره على شيء لا يريده.

ياريت نسيبه في حاله.. تعليقه على تشبيهه بمحمد صلاح

رد الفنان محمد عادل (ميدو)، على التصريحات التي نُسبت له و التي تقول أنه يُشبه محمد صلاح، قائلا: “مش شايف أن فيه شبه بيننا في الملامح، موضحا أن الناس ربطت شخصيته بفخر العرب من ناحية انه يمكن أن يقوم بتقديم شخصيته نظرا لتشابه ضحكتهم و طريقة كلامه”.

وعقب "ميدو"، "أنا شايف محمد صلاح مسيرة لم تكتمل لسه و نجاحاته مخلصتش و ياريت نسيبه في حاله، و شايف أن أحنا عندنا جوهرة أتمنى نحافظ عليها قدر الإمكان".

نفسي أموت على خشبة المسرح

وأوضح "ميدو"، أنه دخل الفن و بدأ التمثيل من عمر الـ 3 سنوات و قام بالعديد من الأعمال على مدار 34 سنة و يتمنى أن يموت و هو على خشبة المسرح أثناء تقديمه لعمله الذي يحبه، موضحا أنه الولد الوحيد و لديه أختين.

وأضاف، "أنا ابن أمي في تربيتها ليا و اللي زرعته فيا، علمتني أحترم أخواتي البنات في علاقتهم و سريتهم و حياتهم الشخصية"، مضيفا: "بشوف جيل التمانينات اتظلم و اتفرم، على ما وعينا بدأ يتشكل المجتمع اتغير"، متابعا أن الفن مهنة صعبة و لكن ممتعة لمن يحبه.

زفة كدابة.. مجنون بـ محمود الجندي و الزعيم صعب يتقلد

أكد الفنان محمد عادل، على عدم حبه للسوشيال ميديا أو انجذابه لها، معلقا: "بشوفها زفة كدابة وبقت شبه الصحافة الصفراء"، مضيفا أن السوشيال ميديا أعطت صلاحيات للأفراد أن يكونوا نُقاداً أو ممثلين أو غيره و لكن دون وعي.

وأضاف ميدو، أنه يرى أن السوشيال ميديا أصبحت تقلل من قيمة الأشياء وتضيعها، بالرغم من فوائدها الأخرى التي تقدمها.

الزعيم صعب يتقلد

وأوضح، أن شخصية الفنان عادل إمام صعب أن تُقلد أو تُقدم، وذلك لأن شخصيته مختلفة تمامًا معقبًا: "عادل إمام حياة وشخصية نعيش تفاصيلها لحظة بلحظة"، لافتاً إلى أنه عندما قام بتقديم شخصية سرحان عبد الباسط شعر بخوف في البداية ولكن من حبه للمسرح وافق على تأديتها ولكن من ناحيته الشخصية وليس تقليدًا للزعيم.

كواليس أستاذ ورئيس قسم

وحكى، أنه أثناء تصوير مسلسل أستاذ ورئيس قسم ومشاركته مع الزعيم، استمر حديثهم لمدة 7 ساعات متواصلة بأحد الأيام، والأخير أصر أن يأخذه معه إلى المنزل، قائلاً: "جميل جدًا ومدرسة بالنسبالي".

حبه للفنان محمود الجندي

ونوه إلى أنه يحب الفنان الراحل محمود الجندي بجنون ويعتبر من أكثر الفنانين الذين أحبهم بالوسط الفني، وأنه يراه حالة نادرة لم تأخذ حقها، حيث كان يقوم بالنزول إلى بلده وتعليم الأطفال بالشوارع التمثيل والمسرح، بالإضافة إلى مشاركته بحرب 1973.



زوجتي مستحملاني وأنا مقصر.. ومش هجوز بناتي

تحدث الفنان محمد عادل "ميدو"، عن حياته الشخصية و الزوجية، موضحا أن هناك قصة حب جمعت بينه و بين زوجته بالمعهد أثناء الدراسة، معقبا: "بتتنازل كتير علشاني و مستحملاني و مستحملة ظروفي و مش بعرف أعوضها بس بحاول على قدر المستطاع".

وأوضح ميدو، أن زوجته سحر هي رمانة الميزان بالمنزل، و هي التي تعتني بالمنزل و تربية الأبناء وتلبية احتياجهم، معقبا: "الجواز صعب و زحمة مسئولية بجانب معاناة تربية الولاد في الزمن الحالي".

ولفت، إلى أنه من عائلة فنية متكاملة و يتمنى أن زوجته أيضا و أبنائه يصيروا فنانين، و يشعر بتقصيره في حياته كـ زوج بسبب أنه لم يقضي وقت كافي مع أسرته بسبب مهنته، قائلا: "مش هجوز بناتي حتى بعد سن الـ 30".

مفهوم الزواج بالنسبة له

وأضاف، أنه يرى أن الزواج ليس مجرد حضن و حب فقط بل أنه مليء بالمسئوليات و تربية الأبناء، و يلزم وجود إجابة على أسئلة متعددة، مشيرا إلى أن متعته تكون على المسرح معقبا: "الوقت اللي بقضيه على المسرح يحسسني بمتعه مش هقضيها في الساحل ولا الجونة و لا غيرهم"، بجانب متعته مع عائلته و أبنائه.

مش عادل إمام عشان أكون مؤثر

وتابع، أنه يخجل من التصوير و لا يحب الذهاب للمهرجانات، موضحا: “أنا مش عادل إمام عشان وجودي يبقى مؤثر، و بتكسف أتصور و عمري ماعملت فوتوسيشن".