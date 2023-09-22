أخبار التكنولوجيا | طوابير على iphone 15..إيلون ماسك يطلب متطوعين لزراعة شريحة الدماغ

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كعادة كل عام فى هذا اليوم يتكدس الآلاف أمام كل متاجر آبل حول العالم للحصول على أحدث هواتفها الذكية، وفى هذه السنة تأتى سلسلة iphone 15 التى كشفت عنها apple منذ أيام معدودة.

فتحت شركة نيورالينك Neuralink التابعة المملوكة للملياردير إيلون ماسك، باب التقدم للاشتراك في التجارب السريرية لزراعة شريحة في دماغ الإنسان تجعله يتحكم في البيئة المحيطة به من خلال التفكير دون استخدام الأيدي للتحكم في الحركة، وتبحث حالياً عن متطوعين لكن بشروط خاصة.

إلى جانب سلسلة هواتفها Redmi Note 13 Pro، أطلقت شركة شاومي Xiaomi الصينية هاتف Redmi Note 13 5G، في الصين، وهو الإصدار الأرخص في السلسلة كما وعدت. يحتوي على شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة FHD + 120 هرتز مع معدل تحديث 120 هرتز، ودرجة سمك ناحية الذقن 2.25 ملم، مع جسم أنيق 7.6 ملم.

أطلقت شركة "أوبو" الصينية هاتفها الذكي من الفئة متوسطة المدى الممتازة طراز اوبو رينو 8 برو بلس، الذي يتوفر بألوان الأسود والفضي والأخضر، مع عدة متغيرات حسب الذاكرة العشوائية ومساحة التخزين، وهو يتميز بشاشة أموليد ذات دقة وضوح عالية بالإضافة إلى إعداد ثلاثي للكاميرات وشحن بقوة 80 وات، ويتوفر بحوالي 17149.5 جنيه مصري أو ما يقدر بـ 555 دولار أمريكي، إليك في السطور التالية كافة مواصفات الجهاز.

كشفت شركة جوجل Google عن الميزات القادمة لتطبيق يوتيوب YouTube في حلقة "Made on YouTube" الأحدث لها، وتهدف هذه الحسينات إلى توفير سبل جديدة لصانعي المحتوى لإنشاء محتواهم بابسط الطرق الممكنة وتسهيل الإجراءات ونظم الإعدادات وتوسيع نطاق وصولهم إلى الجمهور.. إليك في السطور التالية كل الجديد في عالم يوتيوب.

أعلنت شركة "فيفو" Vivo أعلنت لتصنيع الهواتف الصينية عن إطلاق، طراز Vivo T2 Pro 5G الجديد في السوق الهندية، أحدث وافد جديد على سلسلة T للهواتف الذكية متوسطة المدى. هذا الجهاز موجه للشباب تحديدا، ويتميز بتصميمه المختلف اللافت للأنظار.

تخطط شركة جوجل Google لإطلاق هواتفها الذكية Pixel 8 و Pixel 8 Pro في 4 أكتوبر المقبل، واعتادت مع كل طرح جديد لـ Pixel رائد، أن تطلق جوجل أيضا سلسلة "A" ذات الأسعار المعقولة في العام التالي. بالنسبة لسلسلة Pixel 8، من المتوقع أن تطلق الشركة هاتف Pixel 8a ميسور التكلفة العام المقبل، والآن، ظهرت صور مسربة يُزعم أنها لطراز Pixel 8a وسرعان ما انتشرت على كل المواقع التكنولوجية المتخصصة.

أطلقت موتورولا مؤخرا هاتفها الذكي طراز Moto Edge 40 Neo في الهند، والآن ظهر موبايل آخر من موتورولا على تطبيق إكس أو تيوتر سابقا يبدو غامضا في اسمه ، في حين أن التفاصيل الرسمية حول الهاتف الذكي لا تزال غير معروفة، قدم العرض لمحة عما ينتظرنا من الهاتف الجديد متوسط المدى، ولغة التصميم مع بعض المواصفات الرئيسية.

بعد حملة تشويق استمرت لفترة أكدت شركة لافا Lava أخيرًا موعد إطلاق هاتفها الذكي القادم الذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G كما تم الكشف عنه في إعلان تشويقي تم إصداره على قناة Lava Mobiles على يوتيوب YouTube.

تستعد شركة سامسونج لإطلاق هاتفها الذكي الجديد طراز Samsung Galaxy S23 FE لأول مرة في أسواق متعددة أكتوبر القادم أي بعد أسبوعين من الآن. مثل طرازات الـ Fan Edition السابقة، سوف ينطلق في الأسواق العالمية باعتباره هاتفًا رائدًا بأسعار معقولة.

تصدر نوكيا تحديثًا أمنيًا خلال شهر سبتمبر الجاري، لهاتفها نوكيا XR21 5G.، بالنسبة لأولئك غير المدركين، تقوم نوكيا بإصدار تصحيحات الأمان بشكل دوري وهي تتمحور بشكل أساسي على الثغرات الأمنية بدلاً من الأداء أو الاستقرار. يعتمد إصدار هذه التحديثات على طراز الجهاز والمنطقة والموقع.