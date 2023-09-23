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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصيف خلص| مفاجأة بشأن حالة الجو خلال الـ 45 يومًا المقبلة

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن فصل الصيف انتهى رسميًا ونحن في فصل الخريف الآن، ولكن لا يجب تغيير نوعية الملابس في هذه الفترة.

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وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، خلال تصريحات تلفزيونية، أن فصل الخريف سيستمر لمدة ثلاث أشهر، وأن هذا الفصل انتقالي، يأخذ من الفصول السابقة و التالية.

ولفتت إلي أن أغلب فترة فصل الخريف تشهد اعتدال في درجات الحرارة، و الحالة الجوية بشكل عام، وأنه في النصف الأول من فصل الخريف، أي الـ 45 يومًا الحالية، سيكون هناك ارتفاعات بسيطة في درجات الحرارة.

أشارت إلي أن الساعات الصباحية سيكون هناك شبورة مائية، ولذلك على المواطنين توخي الحذر أثناء السير، وأن هذا الأسبوع سيكون به شبورة.

وأوضحت غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة الهامة للأرصاد الجوية، أن اليوم سنبدأ نشعر بارتفاع طفيف جدا في قيم الحرارة بمعظم المحافظات وستكون بمعدل درجة أو 2 درجة عن الأيام الماضية، وسيؤثر علينا في طبقات الجو العليا امتداد لمرتفع جوي سيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس على نحو كبير وبخاصة في فترة الظهيرة.

وأضافت: "سنشعر أن قيم الحرارة فيها ارتفاع على مدار هذا الأسبوع بـ2 درجة إلى 3 درجات، والعظمى اليوم على القاهرة الكبرى ستكون 34 درجة مئوية، ولن تكون ارتفاعات ملحوظة في قيم الحرارة".

وتابعت: "سنشعر بالأجواء الحارة في فترة النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط ومحافظات شمال الصعيد وأجواء شديدة الحرارة على جنوبي الصعيد وسيناء، وفي الليل، ستسود أجواء لطيفة معظم المحافظات والصغرى ستظل 23 إلى 24 درجة على المناطق الشمالية".

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت:

القاهرة 33 24
العاصمة الإدارية 33 24
6 أكتوبر 34 23
بنها 33 24
دمنهور 32 24
وادى النطرون 34 23
كفر الشيخ 32 23
المنصورة 33 23
الزقازيق 34 24
شبين الكوم 34 24
طنطا 33 24
دمياط 32 25
بورسعيد 31 25
الإسماعيلية 34 23
السويس 34 23
العريش 32 24
رفح 31 24
كاترين 32 16
الطور 33 26
شرم الشيخ 36 27
الإسكندرية 30 22
العلمين الجديدة 29 22
مطروح 29 20
السلوم 31 19
الغردقة 37 26
 مرسى علم 38 27
حلايب 33 27
الفيوم 34 24
بني سويف 34 23
المنيا 34 22
أسيوط 35 23
سوهاج 36 23
 قنا 39 25
الأقصر 38 25
أسوان 38 25
الوادى الجديد 38 23
 

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