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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه.. 5 طرازات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

عربيات الغلابة.. 5 سيارات مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

 

5 سيارات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه.. صور

تتنوع السيارات التي تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي في مصر، بين فئة السيدان والهاتشباك، او الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل فئة واصدار، واستطاعت السيارات الكورية أن تكتسب شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التنوع والاعتمادية، والأسعار المناسبة. 

 

تشتري رينو سانديرو ولا ميتسوبيشي ميراج 2023.. اعرف أرخص هاتشباك في مصر

تقدم شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين السيدان والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ايضا، ومنها النسخة الشهيرة سانديرو 2023.

 

لانسر كريستالة كاملة أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه.. تفاصيل

ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بالكريستالة موديل 1999 للبيع، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث عدا بعض الاجزاء الداخلية مازالت تتمتع بالطلاء الاصلي او بدون كثافة معجون.

 

هيونداي توسان "كسر زيرو" 2022 .. اعرف سعرها

تعتبر هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع، ومصابيح حادة المظهر تتسم بالشراسة.

 

ثبات سعر سوزوكي بالينو موديل 2023 .. اعرف بكام

ثبتت الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 منذ انطلاقها داخل السوق المصري، حيث قدمت السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية والتحكم إلى جانب قدراتها الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلية الهاتشباك.

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