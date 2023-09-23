أخبار السيارات| 5 أنواع مستعملة تبدأ من 100 ألف جنيه.. 5 طرازات كورية زيرو في مصر تبدأ من 760 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.

تتنوع السيارات التي تحمل علامة الصانع الكوري الجنوبي في مصر، بين فئة السيدان والهاتشباك، او الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى اختلاف التجهيزات الفنية والتقنية بحسب كل فئة واصدار، واستطاعت السيارات الكورية أن تكتسب شعبية كبيرة في السوق المصري، نسبة إلى التنوع والاعتمادية، والأسعار المناسبة.

تقدم شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين السيدان والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ايضا، ومنها النسخة الشهيرة سانديرو 2023.

ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بالكريستالة موديل 1999 للبيع، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث عدا بعض الاجزاء الداخلية مازالت تتمتع بالطلاء الاصلي او بدون كثافة معجون.

تعتبر هيونداي توسان واحدة من اشهر السيارات الرياضية التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية في مصر، من فئة الـ SUV، حيث تتمتع بتصميم خارجي رياضي، مع شبكات أمامية متعددة المقاطع، ومصابيح حادة المظهر تتسم بالشراسة.

ثبتت الاسعار الرسمية للسيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 منذ انطلاقها داخل السوق المصري، حيث قدمت السيارة محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات تتضمن وسائل الحماية والرفاهية والتحكم إلى جانب قدراتها الفنية، مع تصميم خارجي ينتمي إلى عائلية الهاتشباك.