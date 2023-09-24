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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الزمالك سبقه| الأهلي ينهي مغامرة كأس العالم لكرة السلة بمركز رابع.. و"الأحمر" يتوج بميدالية

فريق الأهلي لكرة
فريق الأهلي لكرة السلة

فشل فريق الأهلي لكرة السلة في تحقيق الميدالية البرونزية في كأس العالم المقام حاليا في سنغافورة مكتفيا بالمركز الرابع. 

 الأهلي حقق إنجازا تاريخيا رغم الاكتفاء بالمركز الرابع فى مونديال السلة ونال شرف أول فوز لفريق عربي وإفريقي فى كأس العالم. 

فريق الزمالك لكرة السلة سبق النادي الأهلي في احتلاله المركز الرابع بمونديال السلة التي استضافته مصر العام الماضي . 

صدى البلد يستعرض مشوار النادي الأهلي في مونديال السلة وكذلك احتلال الزمالك المركز الرابع في كأس العالم عام 2022.

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فوز تاريخي لسلة الأهلي

  حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي الفوز على «إجنايت الأمريكي» بنتيجة 82-76 في مستهل مشواره ببطولة كأس  العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21-24 سبتمبر الجاري.

وحقق فريق سلة الأهلي بقيادة مديره الفني أوجستي بوش، إنجازًا تاريخيًا بعد الفوز على الفريق الأمريكي، ليصبح أول فوز في كأس العالم للأندية في أول مشاركة له بالبطولة.

وقدم المارد الأحمر مستوى أكثر من رائع، نال به استحسان الجميع، ونجح في قهر الفريق الأمريكي، في مباراة شهدت تألق إيهاب أمين ومصطفى كيجو ونجوم فريق السلة.

وانتهت الفترة الأولى بتقدم إجنايت على الأهلي 21-20 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثانية 45-43 ثم تقدم الأهلي في الفترة الثالثة 62-59 ثم أنهى الأهلي الفترة الرابعة والمباراة لصالحه بنتيجة 82-76.

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خسارة الأهلي امام فرانكا البرازيلي 

خسر فريق الأهلي أمام فرانكا البرازيلي بنتيجة 90 -70 في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة 2023.

فرانكا فرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، حيث أنهى الربع الأول بالتقدم بنتيجة 26-17، معتمدين بشكل كبير على الرميات الثلاثية، والتي كانوا يُنفذونها بدقة.

وفي الربع الثاني، استرد الأهلي عافيته نسبيًا، ليخسره بنتيجة 16-15، ليتأخر في الشوط الأول بفارق 10 نقاط بنتيجة 42-32، وفي الربع الثالث، تراجع الأهلي، ليخسره بنتيجة 26-15، ليوسع الفريق البرازيلي الفارق لـ21 نقطة.

وفي الربع الرابع للمباراة، حاول الأهلي العودة من بعيد، ونجح في حسمه 23-22، لكن ذلك لم يكن كافيًا، ليخسر اللقاء بنتيجة 90-70.

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الأهلي يفقد الميدالية البرونزية

خسر فريق الأهلي على يد جولدن بولز الصيني، بنتيجة 81-74، في مباراة تحديد الفائز بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة السلة التي تستضيفها سنغافورة خلال الفترة من 21 إلى 24 سبتمبر الجاري، بمشاركة 6 أندية.
انتهى الربع الأول من مباراة الأهلي وجولدن بولز الصيني بنتيجة  22/12 لصالح الأهلي.

وانتهى الربع الثاني من المباراة بنتيجة 38-37 لصالح الأهلي، فيما انتهى الربع الثالث لصالح جولدن بولز الصيني بنتيجة 59-53.

وفرط الأهلي في الشوط الرابع حيث انتهت المباراة بنتيجة 81-74 لصالح الفريق الصيني.

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الزمالك يحتل المركز الرابع بمونديال السلة

استضافت مصر بطولة كأس العالم للأندية بين يومي 11 و12 فبراير عام 2022 على صالة حسن مصطفى، بمشاركة الزمالك وبورجوس ممثل أوروبا وفلامنجو ممثل أمريكا الجنوبية و ليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

خسر فريق الزمالك المصري مباراته الأولى في كأس العالم للأندية لكرة السلة أمام بورجوس الإسباني، بنتيجة 78-61،

كما خسر فريق رجال الزمالك لكرة السلة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام ليكلاند ماجيك الأمريكي.

وانتهى اللقاء بفوز الفريق الأمريكي بنتيجة 113-78 والتي أقيمت على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وشارك الزمالك في البطولة للمرة الأولى في تاريخ إفريقيا بعد فوزه بلقب إفريقيا للأندية تحت رعاية NBA للمرة الأولى في تاريخ القارة.

الأهلى كأس العالم فريق الزمالك لكرة السلة إجنايت الأمريكي أوجستي بوش فرانكا البرازيلي

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