السفير محمد الشاذلي: مصر لعبت دورا هاما ومحوريا في قضايا التحرر بأفريقيا

أكد السفير محمد الشاذلي، عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أنه أعتبر مصر كدولة يميزها عنصران هامان وهما التاريخ والحضارة، إضافة إلى الدبلوماسية.

وقال محمد الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية"، أن مصر لها تاريخ دبلوماسي عريق، مؤكدا أن مصر دولة مؤسسة للأمم المتحدة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى أنه مؤسسة للإتحاد الأفريقي، والجامعة العربية.

إسقاط النظم العنصرية الفاشية

وتابع عضو المجلس المصري للشئون الخارجية،مصر لعبت دورا هاما ومحوريا في قضايا التحرر في أفريقيا وفي آسيا وأمريكا اللاتينية وإسقاط النظم العنصرية الفاشية في افريقيا.