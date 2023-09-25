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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| فيات 500 موديل 2023 بـ 900 ألف جنيه.. تجنب هذه الأخطاء لعدم زيادة استهلاك الوقود

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

يتوافر داخل سوق السيارات المصري للمستعمل باقة متنوعة من فئة السيارات الهاتشباك ، والتي يبحث عنها المواطنين ومنهم فئة البنات لتساعدهم علي التنقل والذهاب الي التسوق والتنزه من أصدقائهم ومن تلك هذه السيارات دايهاتسو شاريد موديل 1990، التي تنتمي الي فئة السيارات الهاتشباك صغيرة الحجم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها ، وسهولة إعادة بيعها مرة أخري .

 

يبحث المواطنون المصريون عن سيارات جديدة موديل 2023، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات بشكل مبالغ فيه، ويتوافر داخل سوق السيارات المصري مجموعة من السيارات الجديدة  بمختلف فئاتها ، وذلك لتلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات جديدة ، بالإضافة الي أن هذه السيارات توافره لدي الوكلاء والموزعين بعد مرور قطاع صناعة السيارات عالميا بالعديد من الأزمات التي جاء علي اثرها ارتفاعات بأسعار جميع الإصدارات .

 

كشفت شركة رينو الفرنسية عن مجموعة من إصداراتها تنتمي إلي فئة السيارات الـSUV الرياضية متعددة الاستخدامات ، حيث تعتمد جميع الإصدارات الجديدة علي نظام الدفع الكهربائي ، وذلك تماشيا مع مستقبل صناعة السيارات .

 

بعد ارتفاع أسعار الوقود لجأ أغلب أصحاب السيارات الي العديد من الوسائل الفعالة من أجل الحد من استهلاك الوقود، وذلك من أجل تقليل النفقات ، وتوفير لو جزء بسيط من أموال الوقود ، من أجل إنفاقها على أشياء أخرى بالسيارة .

 

كشفت الإدارة العامة للمرور عن المستندات الأزمة " المطلوبة" لنقل ملكية سيارة مستعملة ، وذلك بعد أقبال الكثير من المواطنين علي شراء سيارات من سوق السيارات المستعمل المصري ، وذلك بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة 

 

ظهرت السيارة هيونداي توسان موديل 2024 الفيس ليفت الجديدة أثناء اختبارها، وتنتمي توسان الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتمتلك توسان الفيس ليفت الجديدة مقدمة محدثة بالكامل .

دايهاتسو هاتشباك أوتوماتيك فيات 500 موديل 2023 رينو سيارات SUV كهربائية زيادة استهلاك الوقود استهلاك الوقود هيونداي توسان 2024 الفيس ليفت

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