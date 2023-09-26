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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: اهتم بصحتك

برج العقرب
برج العقرب

 

 


برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الوصول إلى تحقيق أهدافه.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.


برج العقرب اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023


يمتلك برج العقرب ذكاء فطرى يساعده على الفهم والإدراك حتى في سن صغير، كما أنه صاحب قرارات ومواقف كبيرة وصائبة حتى في أشدها الكاحلة، صاحب برج العقرب يعتمد عليه.
كما يتميز بكم كبير من المشاعر الرقيقة والطبية والشجاعة في نفس الوقت.


برج العقرب حظك اليوم مهنيا

تحاول على الدوام أن تتقدم فى حياتك العملية لترى نتائج تعبك أمامك، ويكون هناك تأثير على مستقبلك بالشكل الإيجابى سيظهر مع بداية العام يجعلك تسعد بما أنجزت.


برج العقرب حظك اليوم ماليا

برج العقرب اليوم أموالك تزداد وتحسن مالي طال انتظاره ، أو قد تعثر على فرصة جديدة لزيادة دخلك ، كن حريص على عدم الإسراف في الإنفاق أو اتخاذ قرارات مالية متهورة ، استمر في التركيز على أهدافك وأولوياتك ، وثق في أن الكون سيوفر لك ما تحتاجه.


برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:


أوضاعك جيدة جداً فى الفترة المقبلة، وتحديدًا على مستوى علاقاتك بالزملاء فى العمل، كذلك على مستوى العائلة، ومن الضرورى أن تهتم بصحتك فى الفترة المقبلة.

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