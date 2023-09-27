إعلان صادم من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة

قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، نيل كاشكاري، اليوم الأربعاء، إن هناك فرصة كبيرة لرفع أسعار الفائدة لخفض التضخم.

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال كاشكاري، إن “هناك حجة قوية مفادها أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو التوازن… ومثل هذا الشرط ينطوي على نمو مستمر يتميز بإنفاق استهلاكي قوي”.

وفي هذه الحالة، ينخفض معدل التضخم ولكنه يظل أعلى من هدف مجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪، ما يشكل تحديا لصناع السياسات.

وأضاف كاشكاري: “الحالة التي تدعم هذا السيناريو هي أن معظم المكاسب الانكماشية التي لاحظناها حتى الآن كانت بسبب عوامل في جانب العرض، مثل العمالة وحل أزمة سلاسل التوريد، وليس بسبب السياسة النقدية التي تقيد الطلب”.

المجالات الحساسة لأسعار الفائدة حافظت على قوتها

وفي إشارة إلى أن المجالات الحساسة لأسعار الفائدة مثل الإسكان والسيارات حافظت على قوتها على الرغم من تشديد مجلس الاحتياطي الفيدرالي، قال كاشكاري: “تثير هذه الديناميكيات التساؤل، ما مدى تشديد السياسة في الوقت الحالي؟.. إذا كانت السياسة متشددة حقا، فهل كنا سنلاحظ مثل هذا النشاط القوي؟”

وبدأ تضخم الخدمات، باستثناء تكلفة استئجار المأوى، في الانخفاض، لكنه ظل مرتفعا، ما يثير مخاوف على المدى الطويل.

وقال كاشكاري: “بمجرد تعافي عوامل العرض بالكامل، هل تكون السياسة صارمة بما يكفي لإكمال مهمة إعادة تضخم الخدمات إلى الهدف؟.. قد لا يكون الأمر كذلك، وفي هذه الحالة سيتعين علينا رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، وربما يكون أعلى بشكل ملحوظ.. اليوم أضع احتمالًا بنسبة 40٪ لهذا السيناريو”.