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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فستان ناعم.. ياسمين صبري تثير ضجة بظهورها | شاهد

صدى البلد

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة انيقة ولافته. 

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إطلالة جريئة.. مي حلمي تستعرض رشاقتها| شاهد

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ملابس رياضية .. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها في الجيم | شاهد

وتألقت ياسمين صبري، مرتديه فستان أنيق ولافت باللون الاسود ليكشف عن رشاقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين صبري، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال انوثتها. 

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين صبري 

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