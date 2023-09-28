أخبار التعليم... حرق عربيتها واتحبس.. شقيقة موظفة جامعة القاهرة تفجر مفاجأة جديدة… وزير التعليم العالي يكلف طارق عمارة عميدا لمعهد الخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

يبحث طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات و5 سنوات عن خطوات تقليل الاغتراب للدبلومات الفنية 2023، خاصًة بعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء أمس عبر موقع التنسيق الإلكتروني لكافة التخصصات.

أصدر الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً حمل رقم 2439 لسنة 2023م، بندب الدكتور طارق لبيب محمد عمارة، الأستاذ بقسم تنظيم المجتمع بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية ندباً كلياً للعمل عميداً للمعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ للعام الدراسي 2023/ 2024م.

كشفت نورمين حسين مهران تفاصيل جديدة عن مصرع شقيقتها بكلية الآثار جامعة القاهرة على يد زميلها .

تنسيق القبول بالجامعات 2023من ترشيح جميع طلاب الشهادات المعادلة وفقًا لشروط وقواعد القبول الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة لكل شهادة وقواعد التوزيع الجغرافي ، كما أنهي مكتب تنسيق الجامعات مرحلة التقدم لتقليل الاغتراب للشهادات المعادلة ٢٠٢٣ .

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة أدنبره نابير ومؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)؛ لإنشاء فرع لجامعة أدنبره نابيير بمؤسسة العاصمة الجامعية (كابيتال)، ليعُد ذلك أحد ثمار نجاح المُلتقى.