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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

هرم بـ غرف سرية.. علماء الآثار يكتشفون أسرارا عمرها 4000 سنة

صدى البلد

كلما نظن بأننا على علم كامل بالحضارة المصرية القديمة يظهر لنا تطرح الأرضبـ كشف صادم يعد  سر جديد عن أجدادنا الفراعنة لم ندري به من قبل، فقد تم اكتشاف غرف سرية لـ الملك ساحو رع داخل هرمه.

تم بناء الهرم منذ أكثر من 4400 عام لتكريم الفرعون المصري ساحو رع من الأسرة الخامسة، والآن اكتشف العلماء غرفًا سرية داخل هرم ساحو رع  يمكن أن تكشف أسراره القديمة.

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قام فريق من جامعة يوليوس ماكسيميليانز في فورتسبورغ باستكشاف النصب التذكاري كجزء من مشروع الحفظ والترميم، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وكشفت تحقيقاتهم عن عدد من غرف التخزين التي لم يتم توثيقها من قبل، وقال الفريق بقيادة الدكتور محمد إسماعيل خالد: "يمثل هذا المشروع الرائد علامة بارزة في فهم هرم ساحو رع وأهميته التاريخية".

تم بناء هرم ساحو رع في أواخر القرن السادس والعشرين إلى الخامس والعشرين قبل الميلاد لساحو رع، ثاني ملوك الأسرة الخامسة وأول ملك يُدفن في أبو صير.

نبذة  عن حكم ساحو رع 


وبحسب ما دون فقد تميز عهد ساحو رع بالسلام والازدهار، كما  قام ساحو رع بالتجارة مع الأراضي الأجنبية، وطوّر أسطولًا بحريًا، وفتح مناجم.

أسرار في هرم ساحو رع

تم التنقيب عن الهرم لأول مرة في عام 1836 بواسطة جون بيرينج، وهو مهندس يعمل تحت قيادة العقيد هوارد فايس، قبل أن يتم استكشافه بشكل أكبر على يد عالم المصريات لودفيج بورشاردت في عام 1907.

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والآن، بعد مرور أكثر من 100 عام، دخل العلماء داخل الهرم القديم مرة أخرى، وشرع الفريق في البداية في تثبيت البنية التحتية للهرم ومنعه من الانهيار.

وباستخدام المسح بالليزر ثلاثي الأبعاد، أجروا مسوحات تفصيلية داخل الهرم، وقد سمح لهم ذلك بإنشاء خرائط شاملة لكل من المناطق الخارجية الواسعة والممرات والغرف الضيقة بداخلها.

كما كشفت أيضًا عن ممر سري يؤدي إلى ثماني غرف تخزين لم يتم اكتشافها من قبل، بينما تعرضت أسقف وأرضيات هذه الغرف لأضرار بالغة، ولا يزال من غير الواضح بالضبط ما تم تخزينه هناك.

وقال الفريق: "على الرغم من أن الأجزاء الشمالية والجنوبية من هذه المجلات، وخاصة السقف والأرضية الأصلية، تعرضت لأضرار بالغة، إلا أنه لا يزال من الممكن رؤية بقايا الجدران الأصلية وأجزاء من الأرضية".

بعد اكتشاف الغرف السرية، شرع الفريق في إعادتها إلى مجدها السابق، وقالوا: "أثناء الترميم، تم السعي لتحقيق التوازن بين الحفظ والعرض لضمان السلامة الهيكلية للغرف مع إتاحتها للدراسة المستقبلية وربما للجمهور".

ويأمل الفريق أن تساعد النتائج في حل الألغاز المتبقية حول هرم ساحو رع، بما في ذلك كيفية بنائه وما تم تخزينه في الغرف السرية.

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