الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمصريين.. وبشرى سارة عن زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي.. وشعبة الدواجن: الإنتاج انخفض من 1.5 مليار بالعام لـ 850 مليونا

تناولت برامج التوك شو عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ونستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

خلو بالكم.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة لـ المصريين



وجه الرئيس السيسي، رسالة للمصريين، قائلا: "خلوا بالكم علشان مصر بلدكم".

شعبة الدواجن: الإنتاج انخفض من 1.5 مليار بالعام لـ 850 مليونا

أكد الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن فتح استيراد الدواجن لـ مدة شهرين أمر مطلب، موضحًا :" بطالب وزير الزراعة بفتح استيراد الكتاكيت لمدة 3 أشهر أو شهرين".

أحمد موسى: استفادة 25 مليون مصري بالعمل في المشروعات القومية



علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.



السيسي: الكهرباء كانت بتقطع لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت ولازم نستحمل



‏قال الرئيس عبد الفتاح السيسي:" احنا بنطلع 1.7 مليون مكافئ في اليوم المشكلة ان هذه الكمية لا تكفينا".



وزير البترول: توفير 260 مليون دولار سنويا نتيجة مشروعات الطاقة المتجددة

أكد طارق الملا وزير البترول، ‏مهم جدا تحسين كفاءة الطاقة و أسسنا إدارة في كل شركة وفي الهيئات لتحسين و ترشيد كفاءة استخدامات الطاقة، واسترجاع غازات الشعلة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وبموجب ذلك استطعنا أن توفير 10 آلاف جيجا وات سعة في السنة بما معنى حوالي 260 مليون دولار سنويا.



بشرى ساره.. زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي

أكد وزير البترول، طارق الملا، أن هناك العديد من المشروعات التي ساهمت في زيادة إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي ومن أبرزها حقل ظهر.



سبب ارتفاع أسعار حلوى المولد.. شعبة المواد الغذائية تكشف

‏قال هشام الدجوي، رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية، ‏أن حلوى المولد سلعة موسمية في فترة المولد النبوي الشريف ويكون عليها إقبال كبير جدا من المواطنين ومعظم محال الحلوى تقوم ببيعها في هذه الفترة.



عمرو أديب لمدرب الزمالك: كفاية عياط بقى وامشى اللى تعاقد معاك مشى

طالب الإعلامى عمرو أديب برحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك.

السيسي يتحدث بقلب جامد|أحمد موسى: الرئيس خايف على الدولة مش الكرسي



علّق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات مؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسي، لعرض إنجازات الدولة المصرية خلال الـ 10 سنوات الماضية.

أديب: الرئيس تحدث للشعب بأمانة ووضوح وأكد على استقرار الدولة



قال الإعلامي عمرو أديب، إن الرئيس السيسي أكد على ضرورة الاستقرار فى البلد.