بعد كسر حاجز الـ 45 ألف جنيه .. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

سجلت أسعار الحديد حالة تراجع كبيرة خاصة بعدما شهدت أسعار الحديد من النوع الاستثماري ارتفاعا إلى أن وصل خلال الأيام الماضية 45 ألف جنيها للطن ليتراجع ويسجل 35379 جنيه كمتوسط سعر بفارق 9 الاف جنيها.

تراجع أسعار الحديد والأسمنت

ويهتم الكثير من المواطنين ب أسعار الحديد والأسمنت خاصة الراغبون فى البناء وعليه يتابعون تطورات الأسعار بشكل دوري ومستمر خاصة أن أسعار الحديد شهدت حالة تراجع كبير .



ويبلغ إنتاج مصر من حديد التسليح حوالي 7.9 مليون طن فيما يتم إنتاج حوالي 4.5 مليون طن بليت، بينما تستورد 3.5 مليون طن بليت.

وفيما يخص سعر الطن الاستثماري فقد بلغ حوالي 35379 ألف جنيه كمتوسط سعر ، ليكسر بذلك حاجز ال 45 ألف جنيه كأعلى سعر بتراجع 9 آلاف جنيه.

ومع بداية شهر أكتوبر تسجل تشهد أسعار الحديد والأسمنت حالة انخفاض حيث سجل حديد عز 33282 جنيهًا للطن، فيما سجل سعر الحديد الاستثماري مسجلًا 35379 جنيها للطن، في حين انخفض سعر الأسمنت مسجلًا 1982 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم 1-10-2023

- سجل متوسط أسعار الحديد اليوم في شركة عز 33282 جنيه للطن

- سجل سعر حديد بشاي 33000 جنيه للطن

- سجل سعر حديد سرحان 31800 جنيه للطن

- سجل سعر حديد العتال 32800 جنيه للطن.

- سجل أسعار الحديد اليوم في المصريين 32500 جنيه للطن

- سجل سعر حديد الكومي 32400 جنيه للطن

- كما سجل العشري 32500 جنيه للطن

- كما سجل المعادي 32200 جنيه

- كما سجل الحديد اليوم في مصر ستيل سعر 32100 جنيه للطن

- سجل حديد الداخلية سعر 33500 جنيه

- سجل عطية سعر 32700 جنيه

أسعار الأسمنت اليوم

- سجل أسمنت المسلح اليوم، 1970 جنيهًا في الطن

- فيما سجل أسمنت النصر 1920 جنيهًا للطن

- وبالنسبة للممتاز سجل 2060 جنيهًا

- سجل أسمنت العسكري 1870 جنيهًا.

- سجل أسمنت السويدي 2130 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت جنوب الوادي 1880 جنيهًا في الطن

- سجل أسمنت حلوان 1940 جنيهًا في الطن.

- سجلت أسعار الأسمنت المخلوط من 1260 إلى 1320 جنيهًا