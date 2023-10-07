أخبار التكنولوجيا|لو موبايلك أندرويد.. إزاي تعمل شير لموقعك الجغرافي في الوقت الفعلي.. أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

إذا كان أصدقاؤك يخططون لمقابلتك في مكان ما جديد بالنسبة لهم، فسيقدرون مساعدتك لهم في العثور على الموقع الجغرافي والاتجاهات، ومع ذلك أحيانا البحث في خرائط جوجل باستخدام مكان مطعم أو اسم مكان لا يجدي ولن يظهر المكان بدقة.

تستخدم أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد والتي تم إطلاقها هذا العام شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من شركة "كوالكوم، وفي حين أن سامسونج لاعبًا رئيسيًا في سوق المعالجات إلا أن شرائح Exynos الخاصة بها تخلفت عن المنافسة لفترة من الوقت بسبب ضعف الأداء ومشاكل ارتفاع درجة الحرارة.

أطلق شركة "جوجل" بشكل رسمي نظام التشغيل أندرويد Android 14 الآن، مع الكثير من الميزات الجديدة ومع ذلك عليك تغيير بعض الإعدادات لتستمع بتلك الميزات، سيؤدي ذلك إلى إحداث فرق كبير في تجربة المستخدم وستلاحظ الفارق الكبير بين نظم تشغيل 13 و 14.

أطلقت وان بلس OnePlus الصينية أخيرًا جهازها اللوحي Pad Go في الهند اليوم بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، والذي يأتي كنسخة أقل في الإمكانيات من تابلت OnePlus الأصلي، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

ترددت تسريبات تؤكد أن شركة "فيفو" الصينية سوف تطلق هاتفها الرائد القادم طراز Vivo X100 Pro، بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لما نشره موقع Weibo مؤخرًا بواسطة WhyLab.

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتفها الذكي الرائد جالاكسي إس 24 ألترا أوائل العام المقبل وسيكون موديل 2024، ومن المتوقع أن يكون أقوى هاتف تصدره العلامة التجارية الكورية على الإطلاق طوال تاريخها الحافل بالأجهزة الرائدة.