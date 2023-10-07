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أخبار التكنولوجيا|لو موبايلك أندرويد.. إزاي تعمل شير لموقعك الجغرافي في الوقت الفعلي.. أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400 أخبار التعليم| رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2023 لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية.. إطلاق عام الإيسيسكو للشباب في احتفالية بالعاصمة الإدارية| اليوم صفارات الإنذار تدوي في مدن تل أبيب والرملة وبئر السبع الجيش الأوكراني: 34 اشتباكا قتاليا مع القوات الروسية في مختلف الجبهات هاني العتال يكشف لصدى البلد عن خطته لتطوير النادي الاجتماعي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا|لو موبايلك أندرويد.. إزاي تعمل شير لموقعك الجغرافي في الوقت الفعلي.. أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

لو موبايلك اندرويد.. ازاي تعمل شير لموقعك الجغرافي في الوقت الفعلي

إذا كان أصدقاؤك يخططون لمقابلتك في مكان ما جديد بالنسبة لهم، فسيقدرون مساعدتك لهم في العثور على الموقع الجغرافي والاتجاهات، ومع ذلك أحيانا البحث في خرائط جوجل باستخدام مكان مطعم أو اسم مكان لا يجدي ولن يظهر المكان بدقة.

 

أسرع 70% ومدعمة بالذكاء الاصطناعي.. سامسونج تنافس أبل بمعالجات Exynos 2400

تستخدم أفضل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد  والتي تم إطلاقها هذا العام شريحة Snapdragon 8 Gen 2 من شركة "كوالكوم، وفي حين أن سامسونج لاعبًا رئيسيًا في سوق المعالجات إلا أن شرائح Exynos الخاصة بها تخلفت عن المنافسة لفترة من الوقت بسبب ضعف الأداء ومشاكل ارتفاع درجة الحرارة. 

 

لو موبايلك أندرويد 14.. إعدادات لازم تغيرها فورا

أطلق شركة "جوجل" بشكل رسمي نظام التشغيل  أندرويد  Android 14 الآن، مع الكثير من الميزات الجديدة ومع ذلك عليك تغيير بعض الإعدادات لتستمع بتلك الميزات، سيؤدي ذلك إلى إحداث فرق كبير في تجربة المستخدم وستلاحظ الفارق الكبير بين نظم تشغيل 13 و 14.

 

وان بلس تطلق رسميًا تابلت Pad Go بمعالج Helio G99

أطلقت  وان بلس  OnePlus  الصينية أخيرًا جهازها اللوحي Pad Go في الهند اليوم بعد سلسلة من التسريبات والشائعات، والذي يأتي  كنسخة أقل في الإمكانيات من تابلت  OnePlus  الأصلي، الذي تم إطلاقه في وقت سابق من هذا العام.

 

فيفو تقدم هاتف X100 Pro بدعم الإتصال بالأقمار الصناعية

ترددت تسريبات تؤكد أن شركة "فيفو" الصينية سوف تطلق هاتفها الرائد القادم طراز Vivo X100 Pro، بخاصية الاتصال عبر الأقمار الصناعية، وفقًا لما نشره موقع Weibo مؤخرًا بواسطة WhyLab. 

 

مواصفات وسعر وموعد إطلاق سامسونج Galaxy S24 Ultra

تستعد شركة "سامسونج" لإطلاق هاتفها الذكي الرائد جالاكسي إس 24 ألترا أوائل العام المقبل وسيكون موديل 2024، ومن المتوقع أن يكون أقوى هاتف تصدره العلامة التجارية الكورية على الإطلاق طوال تاريخها الحافل بالأجهزة الرائدة. 

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