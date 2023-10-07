أخبار التكنولوجيا.. إيلون ماسك يخضع للتحقيق.. ميزة مهمة في أندرويد تخلصك من التطبيقات المزعجة على هاتفك

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تختبر شركة التواصل الاجتماعي العملاقة إكس X (تويتر سابقا)، المملوكة لـ رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk، خيارات اشتراك جديدة لمستخدمي منصة التغريدات الشهير إكس.

بـ8400 جنيه.. هواوي تطلق سمارت ووتش بتصميم فاخر وميزات صحية ولياقة متطورة

تتمتع شركة هواوي Huawei، بمشاركة فعالة في سوق الأجهزة القابلة للارتداء، وكجزء من التزامها بهذه الصناعة، قدمت الشركة الصينية أحدث ساعاتها الذكية في الأسواق العالمية، تحت اسم Huawei Watch GT 4، والتي تركز بشكل أساسي على الصحة جنبا إلى جنب مع الموضة.

مدمرة الفلاجشيب.. مقارنة بين هواوي Mate 60 RS Ultimate وهونر Honor Magic5 Ultimate

في عالم الهواتف الذكية المتميزة، المعركة من أجل التفوق شرسة، ففي كل عام، يدفع المصنعون حدود ما هو ممكن، بهدف التفوق ليس فقط على منافسيهم، ولكن أيضا للتفوق على نسخهم السابقة.

تليفون الغلابة.. خصم 15% على موبايل أوبو A58 في مصر

تقدم أشهر مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، عروضا مغرية على هواتف أوبو، تشمل تخفيضات مذهلة على أفضل هواتف الشركة سواء من الفئة الرائدة أو المتوسطة أو المنخفضة، من أجل تقديم هذه الهواتف بسعر أرخص لمنح عملائها فرصة للحصول على جهاز رائع مقابل سعر أقل.

بسبب استحواذه على تويتر.. إيلون ماسك يخضع للتحقيق| تفاصيل

يخضع الملياردير إيلون ماسك Elon Musk، للتحقيق من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية، بشأن استحواذه على شركة تويتر العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، حسبما تم الكشف عنه يوم الخميس الماضي.

شاومي أرخص من سامسونج.. مقارنة بين ساعة Watch 2 Pro وجالاكسي ووتش 6

أصبحت الساعات الذكية ملحقا أساسيا للأشخاص المهتمين بالتكنولوجيا، حيث توفر مجموعة من الميزات على معصميهم مباشرة، وفي هذه المقارنة، سنقارن بين ساعة شاومي الذكية Xiaomi Watch 2 Pro، وساعة سامسونج Samsung Galaxy Watch 6، وهما من أحدث الساعات الذكية في الأسواق.

وداعا للإزعاج.. بدون تحديث جرب أهم مزايا أندرويد

تشكل أدوات "الرفاهية الرقمية" جزءا كبيرا من هواتف أندرويد الحديثة، تهدف هذه الأدوات المساعدة في خلق عادات استخدام صحية للهواتف الذكية، يعد وضع التركيز أو Focus Mode أحد أبرز هذه الأدوات، وهو متاح على جميع أجهزة أندرويد حاليا، سنوضح لك فيما يلي كيف يعمل؟.