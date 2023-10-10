إبراهيم عيسى: حركة حماس اختطفت القرار الفلسطيني والشعب يدفع الثمن

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن ما قامت به المقاومة الفلسطينية شئ بديع ومبهر وكسرت الكبرياء الإسرائيلي، لكنه وسط المقاومة قاموا بأعمال إرهابية من خلال عمليات الأسر وارتدت على شعب غزة على أنها أسلحة فاسدة انفجرت في وجه الشعب.

هناك أرتباك إسرائيلي واضح

وأوضح "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك ارتباك إسرائيلي واضح في التعامل مع الوضع تظهره التصريحات المتناقضة، مشددًا على أن حماس اختطفت القرار الفلسطيني والشعب يدفع ثمنها، موضحًا أن قرار "طوفان الأقصى" يخص حماس فقط ونتائجها كارثية.



وتابع: "ما يحدث هو اختطاف للقرار الفلسطيني وليس قرار الشعب الفلسطيني أو السلطة الفلسطينية أو أهل غزة"، مؤكدًا أن هناك مشكل كبير في تداعيات هذا القرار على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية.