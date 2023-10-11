عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

سبب واحد والحل على مستويين.. كيف تخفف الدولة من آثار ارتفاع التضخم؟

أظهرت بيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم في المدن المصرية إلي 38% في سبتمبر على أساس سنوي مقابل 37.4% في أغسطس الماضي.

التضخم 

ارتفاع التضخم السنوي 

وارتفعت أسعار الطعام والمشروبات 73.6% على أساس سنوي في سبتمبر، وعلى أساس شهري، زادت الأسعار في سبتمبر 2%، صعودا من 1.6% في أغسطس.

وسجلت أسعار بعض مكونات سلة الغذاء قفزات كبيرة خلال سبتمبر الماضي، ما أدى إلى زيادة وتيرة صعود التضخم.

وبلغ التغيير السنوي في أسعار الطعام والمشروبات خلال سبتمبر الماضي 73.6%، نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 45.8% وتغير أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 92.8%، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة80.2%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 70.8% ، وارتفعت أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 29.4%، وأسعار الفاكهة قفزت بنسبة 70.9%، وتغيرت أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 114.6%، ومجموعة السكر والأغذية السكرية 46.8%، وارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو 68.7%.

في سياق متصل، أظهرت بيانات للبنك المركزي المصري، الثلاثاء أن التضخم الأساسي تباطأ في سبتمبر على أساس سنوي إلى 39.7%، مقابل 40.4% في أغسطس.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أول أمس في مؤتمر صحافي إن الحكومة اتفقت مع التجار على خفض أسعار 7 مجموعات سلع رئيسية بين 15% و25%، وتشمل هذه السلع الفول والعدس والمكرونة والسكر ومنتجات الألبان والزيوت ومنتجات الدواجن والأرز والبيض اعتبارا من السبت المقبل.

txt

أسباب ارتفاع التضخم عالميا وخطط الحكومة للسيطرة عليه| قراءة

txt

غرفة صناعة الحبوب: خفض أسعار السلع والدواجن بما يصل لـ25% يخفف حدة تأثير التضخم

وقال مدبولي إن الحكومة قررت تعليق رسوم وجمارك على عدد من مستلزمات الإنتاج لفترة 6 أشهر لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن التضخم ظاهرة عالمية وتحاول الحكومة وضع حلول للتخفيف من أثرها.

وأوضح وزير المالية محمد معيط أنه تم اتخاذ عدة إجراءات ستسهم في سرعة الإفراج الجمركي عن البضائع من الموانئ، وكذا تخفيف يتحمله الصناع والتجار من التزامات؛ حتى يتم تخفيض التكاليف على الصناع والتجار، مشيرًا إلى تجاوب سواء من الغرف التجارية أو غرف الملاحة، بشأن نجاح المبادرة.

ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز تضمن آراء 18 محللا جاء متوسط توقعاتهم أن معدل التضخم السنوي للمستهلكين في المدن سيرتفع إلى 37.6% خلال سبتمبر الماضي من 37.4% في أغسطس.

وقالت إتش.سي سيكيوريتيز "نتوقع استمرار الضغوط التضخمية بالنظر إلى نقص العملات الأجنبية وتأثيره على القطاع غير النفطي".

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس "نعتقد أن الانخفاضات السابقة في الجنيه لا تزال محسوسة، ولكن تأثير ارتفاع أسعار السلع الزراعية والزيادة في أسعار النفط العالمية سيدفع التضخم إلى الارتفاع في سبتمبر".

رئيس الوزراء 

اقتصاد استهلاكي ريعي

وفي هذا الصدد، قال الدكتور رائد سلامة، المقرر المساعد للجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، والخبير الاقتصادي، إن المشكلة ترتبط بالأساس بنمط الاقتصاد المصري من ناحية كونه اقتصادا استهلاكيا ريعيا وليس إنتاجيا تنمويا.

وأوضح سلامة ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": هذا النمط يتم الاعتماد فيه على الاستيراد سواء للمواد الغذائية أو مستلزمات الإنتاج، وهذا الاستيراد يقتضى توافر عملة صعبة، والعملة الصعبة تتناقص في الفترة السابقة لأسباب متنوعة أهمها انخفاض تحويلات العاملين بالخارج وانخفاض معدلات السياحة بسبب الأوضاع الجيوسياسية الدولية والإقليمية المتوترة.

وتابع: الأمر إذن يقتضي تغيير النظر للتضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب الطلب وبالتالي التعاطي معه بأدوات مثل رفع سعر الفائدة او الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي، لكن المطلوب وهو ما بدأت الحكومة مؤخرا في التنبه له وإن جاء ذلك متأخرا-هو التعاطي مع التضخم باعتباره ناتجا عن مشكلات تتعلق بجانب العرض تتمحور كلها حول نقص العملة الأجنبية. 

وواصل: أرى أنه لا بد من تقسيم أدوات التعامل مع التضخم الى مستويين: المستوى الأول وهو قصير الأجل بتثبيت الأسعار لبعض السلع وخاصة التموينية والدوائية وتعويض التجار عن الفارق بين أسعار الاستيراد والبيع، وذلك حتى انتهاء الأزمات الدولية والإقليمية التي تسببت في التضخم مع هيكلة بعض بنود الموازنة حتى لا تتسبب الإجراءات الحمائية التي ذكرتها في تفاقم العجز.

تصدير المنتجات الصناعية

واستطرد: بالإضافة إلى أهمية الاستمرار في المبادرات التي تطرحها الحكومة والتي تتصف بكونها مبادرات مؤقتة، وعلى الأجل الطويل، لا بد من البدء الفوري بتطبيق خطط ورؤى تتعلق بالصناعة وخاصة المرتبط منها بالطاقة النظيفة لضمان تشغيل دائم وتوفير عملة أجنبية من خلال تصدير المنتجات الصناعية، وأيضا تطوير الزراعة لتوفير المنتجات الغذائية محليا حتى لا تستمر حساسية الاقتصاد المصري لأي مشكلات تنتج من أي تغيرات جيوسياسية إقليمية أو دولية.

وكانت الدولة المصرية قد مددت حظر تصدير السكر لمدة ثلاثة أشهر أخرى باستثناء الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلية، كما أوقفت تصدير البصل لمدة ثلاثة أشهر، في محاولة للسيطرة على الأسعار.

وفي بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، جاءت أبرز الارتفاعات السنوية في المجموعات المكونة لمؤشر التضخم كما يلي:

  •  الطعام والمشروبات شهد تغيراً سنويا قدره 73.6% 
  • المشروبات الكحولية والدخان شهد تغيراً سنويا قدره 55.1%. 
  •  المطاعم والفنادق شهد تغيراً سنويا قدره 43%.
  •  الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة شهد تغيراً سنويا قدره 38.1%. 
  • الثقافة والترفيه شهد تغيراً سنويا قدره 34.1%. 
  • السلع والخدمات المتنوعة شهد تغيراً سنويا قدره 26.8%.
  •  الملابس والأحذية شهد تغيراً سنويا قدره 20.7%. 

وفي سعي الحكومة لمواجهة التضخم، قالت الاثنين، إنها اتفقت مع منتجي القطاع الخاص وتجار التجزئة، على خفض أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و25% وإعفائهم من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.

txt

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

txt

برلمانى: مبادرة تخفيض أسعار السلع تهدف لدعم المواطن في أزمة التضخم العالمية

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أهمية العمل من أجل تعزيز جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف، لتوفير تمويلات مختلطة ومنخفضة التكلفة تمزج بين التمويل العام والخاص لدعم قدرة الاقتصادات الناشئة والدول النامية فى مسيرة التعافى الأخضر لتعظيم جهود التكيف مع التغيرات المناخية، خاصة في ظل ما تواجهه موازنات تلك الدول من تحديات غير مسبوقة نتيجة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية؛ بما يتطلب وضع استراتيجية لتمويل أكثر استدامة.

الدكتور رائد سلامة 

الدعم لمواجهة التضخم العالمي 

دعا الوزير، خلال مشاركته فى فعاليات اليوم الأول من اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة بالعاصمة المغربية مراكش، المؤسسات المالية العالمية والبنوك متعددة الأطراف لمساندة المشروعات التنموية الصديقة للبيئة وتبادل الخبرات والتجارب لتلك المؤسسات حول التحديات الراهنة والفرص المتاحة من أجل الوصول إلى سياسات قادرة على تمويل أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.

وقال الوزير، إن الفترة الحالية تتطلب تعبئة المزيد من الموارد المالية عبر تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة الاقتصادية؛ بما يحقق الأهداف التنموية من خلال توفير تمويلات مستدامة، واستحداث أدوات مالية مبتكرة لتعزيز النمو الاقتصادي الشامل وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة.

وأضاف الوزير، أننا نتطلع إلى دعم صندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات الأخرى لتعزيز جهود تعبئة الموارد المحلية لمعالجة الفجوات التمويلية في الاقتصادات الناشئة الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية التى جعلت الوصول للأسواق المالية الدولية أكثر صعوبة وكلفة، لافتًا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت استراتيجية تمويل متنوعة ترتكز على تنويع الأسواق وأدوات التمويل على نحو يساعد في توفير السيولة الكافية لتحقيق المستهدفات التنموية وتحفيز الاستثمارات الخضراء.

txt

مصر تدعو صندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية لدعم الاقتصادات الناشئة لمواجهة التضخم العالمي

txt

أسباب ارتفاع التضخم عالميا وخطط الحكومة للسيطرة عليه| قراءة

والجدير بالذكر، أن العالم يمر حاليا بأزمة عالمية تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة والمؤسسات لذا تحتاج الأسرة المصرية إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية والمشاركة الإيجابية في تخفيض الضغوطات التضخمية من خلال محاولة ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من الغذاء، والاستغناء عن بعض السلع التي قد تكون كمالية في حالة ارتفاع سعرها بشكل غير مبرر أو استبدالها بسلعة أخرى سعرها ما زال مناسبًا.

وتشجيع الصناعة الوطنية والمنتج المصري خاصة أن المنتج المصري يسهم في توفير المزيد من فرص العمل للعمالة الوطنية، ودعم الاستثمارات المحلية، وتعزيز الموارد من النقد الأجنبي في حالة تصديره والاستفادة منه في تقليل مستويات الواردات، ومحاربة الممارسات الفاسدة والإبلاغ عنها من خلال جهاز حماية المستهلك.

وزير المالية
التضخم ارتفاع التضخم السنوي ارتفاع التضخم السنوي بمصر مدبولى وزير المالية الضغوط التضخمية أسعار النفط العالمية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وداعًا أزمة السكر|هبوط غير مسبوق من 40 جنيهًا.. وهذا ثمن الكيلو الآن

1000 جنيه دفعة واحدة|تحرك مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذا ثمن عيار21 الآن

السيطرة علي حريق التهم محل قطع غيار سيارات بوسط القاهرة

الجيش المصري جاهز وقادر.. تريند يجتاح تويتر خلال ساعات

طلبت الطلاق بعد الصباحية.. صدمة فتاة أربعينية بعد رفضها الكثير من العرسان

لا تفريط في سيناء.. أخطر تصريح للرئيس السيسي عن مخطط الوطن البديل

أردوغان عن قصف المدنيين في غزة: إسرائيل لا تتصرف كدولة

حل واحد فقط.. بيان عاجل من روسيا بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

موضوعات متعلقة

أسباب ارتفاع التضخم عالميا وخطط الحكومة للسيطرة عليه| قراءة

غرفة صناعة الحبوب: خفض أسعار السلع والدواجن بما يصل لـ25% يخفف حدة تأثير التضخم

بعد ارتفاع معدل التضخم السنوي.. إجراءات عاجلة لـ الحكومة لمواجهة أزمة الأسعار

توجيه مهم من البنك المركزي بشأن التضخم.. هل نجحت خطة الحكومة لترويضه؟

ترشيحاتنا

فلسطين.. حماس: ملف تبادل الأسرى مغلق من جانبنا

قبل ساعات من زيارة نظيره الأمريكي.. وزير الخارجية البريطاني يصل لإسرائيل

الاحتلال يأمر بقطع الكهرباء عن سجون تضم أسرى فلسطينيين

رويترز: مصر تناقش مع واشنطن إيصال المساعدات إلى غزة

خلال لقاء السيسي.. "دانيلي" الإيطالية تعلن توسع استثماراتها بسبب المزايا الاقتصادية في مصر

طوفان الأقصى.. صواريخ المقاومة الفلسطينية تسقط داخل المستوطنات الإسرائيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتى هنظبط الساعة| موعد تطبيق التوقيت الشتوي رسميًا.. وفوائده

هل ينافس الاتحاد السعودي على لقب دوري روشن بالرياض؟.. القصة كاملة

بعد انفصالها عن خطيبها.. 10 صور أثارت ضجة لـ رنا رئيس| شاهد

فستان لافت.. هيدي كرم تبرز جمالها في أحدث ظهور | شاهد

فيديو

قديروف يقترح تشكيل تحالف وإرسال قوات إلى غزة.. هل يفعلها الزعيم الشيشاني؟ «فيديوجراف»

حفاظا على الدولار.. التفاصيل الكاملة لوقف بطاقات الخصم المباشر

تنبأت بالحرب ضد إسرائيل.. ماذا توقعت العجوز الصربية لعام 2023؟ أمر لم يصدق

ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 950

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حقوق الإنسان وولاد العم سام

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: ما بين الطوفان والغفران.. لِمَن النَّصْر الْيَوْم !!

هند عصام

هند عصام تكتب: الهيروغليفية مادة دراسية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: زلزال عظيم في فلسطين المحتلة !

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معاناة الرحلات الجوية في مطار بن غوريون واضطرابات إعلان الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الفوريجي والانتخابات الرئاسية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. خطيئة البرلمان الأوروبي

نهال علام

نهال علام تكتب: أكتوبر وصلوات السلام للشهداء الأبرار

اﻟﻤﺰﻳﺪ