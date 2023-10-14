مسافة السكة.. قوافل إغاثة مصرية تتحرك إلى غزة بتوجيهات السيسي.. صور

حملت مصر على عاتقها مسئولية إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى سكان قطاع غزة، والذي يتعرض للقصف منذ 7 أكتوبر الجاري، تزامنا مع عملية طوفان الأقصى، فيما لم يفرق قصف قوات الاحتلال بين منشآت عسكرية ومدنية في عملية تهجير واضحة لسكان القطاع ظهرت أدلتها بعدما طالب الاحتلال أكثر من مرة المواطنين الفلسطينين بالاتجاه جنوبا أو اللجوء إلى مصر.

مصر تجمع المساعدات في مصر العريش

ودعت مصر، أكثر من مرة عبر بيانات وزارة الخارجية، وتصريحات المسئولية، المجتمع الدولي، والمنظمات الاقليمية الراغبة في تقديم المساعدات المصرية الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني، بإيصال هذه المساعدات إلى مطار العريش الدولي الذي تمَّ تحديده من جانب مصر لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة وذلك تخفيفاً عن الشعب الفلسطيني واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل.

وأكدت مصر أن المسئولية الإنسانية والقيم الأخلاقية العالمية، تحتم على أصحاب الضمائر الحية في كل بقاع العالم، أن تبادر بتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الذي يعاني من مخاطر جمة في الوقت الراهن، مؤكدة أن مصر وبخلاف ما يتم تداوله من معلومات غير دقيقة لا تمت للواقع بصلة، أن معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة مفتوح للعمل ولم يتم إغلاقه في أية مرحلة منذ بدء الأزمة الراهنة، إلا أن تعرض مرافقه الأساسية على الجانب الفلسطيني للتدمير نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر، يحول دون انتظام عمله بشكل طبيعي.

وطالبت مصر إسرائيل بتجنب استهداف الجانب الفلسطيني من المعبر كي تنجح جهود الترميم والإصلاح بشكل يؤهله للعمل كمعبر وشريان للحياة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.

وشدد مصر في بيانها على هذه النقاط والرسائل العاجلة:

مصر تدعو جميع المنظمات والجهات الدولية إلى تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني.

مصر تخصص مطار العريش الدولي لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية لفلسطين.

الدولية لفلسطين. مصر تؤكد أن معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة لم يتم إغلاقه في أي مرحلة منذ بداية الأزمة الراهنة.

مصر تؤكد أن تعرض مرافق معبر في الجانب الفلسطيني تسبب في عطل انتظام العمل به.

مصر تطالب إسرائيل بتجنب قصف الجانب الفلسطيني من معبر رفح ليعود للعمل بشكل طبيعي.

المساعدات تصل مطار العريش

واستمر مطار العريش على مدار اليومين الماضيين، في استقبال المساعدات من دول العالم، وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في كلمة أمام البرلما التركي بإسطنبول، أنه على إسرائيل السماح بإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، مشيرا إلى أن تركيا أرسلت طائرة تحمل المساعدات بالفعل إلى مطار العريش، وستواصل أنقر في إرسال المساعدات إلى غزة بالتنسيق مع مصر.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية ‘ إن طائرة تحمل 78 مترًا مكعبًا من الإمدادات الصحية من المركز اللوجستي لمنظمة الصحة العالمية في دبي هبطت في مطار العريش، موضحة أنه سيتم تسليم الإمدادات إلى غزة لتلبية الاحتياجات الصحية الحرجة بمجرد السماح بوصول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح.

وأوضحت الصحة العالمية إن الإمدادات تشمل ما يكفي من أدوية الصدمات والإمدادات الصحية لعلاج 1200 جريح و1500 مريض يعانون من أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكري ومشاكل في الجهاز التنفسي، بالإضافة إلى الإمدادات الصحية الأساسية لتلبية احتياجات 300 ألف شخص، بما في ذلك النساء الحوامل. وتشمل أيضًا أكياسًا لعلاج الصدمات تحتوي على ما يكفي من الأدوية والإمدادات لعلاج 235 جريحًا.

القوافل المصرية تتحرك إلى غزة

اليوم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، انطلقت قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي، والتنموي وحياة كريمة، المحملة بالمساعدات الإنسانية، والإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة لدولة فلسطين الشقيقة.

وانطلقت صباح اليوم القوافل الشاملة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحياة كريمة، والتي تضم ما يلي:

106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية.

1000 طن من المواد الغذائية واللحوم.

40 ألف بطانية.

أكثر من 300 ألف علبة أدوية والمستلزمات الطبية.

الملابس والاحتياجات اللازمة.

طاقم طبي من كافة التخصصات كمحاولة لتخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي وسقوط العديد من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تدشين كيانات التحالف الوطني بالتعاون مع وزارة الصحة وبنك الدم أكبر حملة للتبرع بالدم في تاريخ الإنسانية تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بكافة محافظات الجمهورية، وتشارك مؤسسة حياة كريمة في القافلة الشاملة انطلاقًا من سعيها الحثيث، وبذل ما في وسعها من أجل التخفيف من وطأة الأحداث الصعبة التي يشهدها الشعب الفلسطيني، وفي إطار الدور الريادي للمؤسسة داخل وخارج مصر، انطلاقًا من إيمانها الكامل بالقضية الفلسطينية وتماشيًا مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية ومساعيها من أجل إنهاء تصعيد أعمال العنف التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وتحذيرها من خطورة تردي الموقف وتزايد وتيرة العنف، والتي تسببت في تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإحداث حالة من التوتر تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين.

تجدر الإشارة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي قد أعرب عن أسفه الشديد حيال تصاعد أعمال العنف بقطاع غزة وهو ما يهدد السلام الدولي ويتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة بالحفاظ على حقوق الإنسان مؤكداً على تضامنه ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني من خلال إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بمختلف أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني جراء الاعتداء الإسرائيلي على قطاع غزة، وخصصت حسابات في البنوك المصرية لجمع التبرعات، فضلًا عن مشاركتها في الحملة الشعبية للتبرع بالدم في كافة محافظات الجمهورية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في ظروفه العصيبة.

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة

المساعدات المصرية متجهة إلى غزة