اخبار العالم|اتفاق مصري أمريكي إسرائيلي لوقف إطلاق النار وفتح معبر رفح.. قمة لبايدن مع السيسي وعبدالله الثاني وعباس.. مجلس الأمن يرفض قرارا روسيا لوقف اطلاق النار في غزة

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري خلال الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

افادت وسائل اعلام امريكية ان مصر والولايات المتحدة وإسرائيل اتفقت على وقف إطلاق النار في غزة، اليوم الثلاثاء، بحلول الساعة 06:00 بتوقيت جرينتش، (الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة) وفتح معبر رفح الحدودي في وقت واحد

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه غدا الأربعاء إلى عمان لعقد قمة رباعية للقاء ملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفلسطيني محمود عباس . وأضاف منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي أن بايدن سوف يناقش ضمان….

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن ارتفاع عدد الشهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشعوت برفح جنوبي قطاع غزة إلى 28 شهيدا.

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن البرنامج النووي لكوريا الشمالية هو خطوة للدفاع عن النفس لتجنب حرب نووية في مواجهة سعي الولايات المتحدة لتحقيق 'التفوق النووي'.

قال الرئيس الامريكي جو بايدن في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع X “سأسافر يوم الأربعاء إلى إسرائيل للوقوف تضامنا في وجه الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تشنه حماس”.

زعم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة بان الحرب العنيفة التي تشنها ضد المدنيين في قطاع غزة تهدف لإنقاذ الـ 155 أسيرا لدى حماس. وقال مندوب إسرائيل محاولا تبرير المجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني والتي راح ضحيتها 3000 فلسطيني ينهم نحو 1000 طفل ، “نهدف من حربنا في غزة لإنقاذ الأسرى لدى حماس” . وأضاف مندوب

قال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن إنه منذ 10 أيام أنتم تشاهدون هجوم إسرائيل على قطاع غزة مشددا على أن العنف ليس هو الحل. واتهم مندوب فلسطين في مجلس الأمن أن ما يحصل في غزة هي مجازر ضد المدنيين ويعجز مجلس الأمن في رفع الظلم عن الفلسطينيين المدنيين الذين يعانون تحت القصف.

أعلن المستشفى الكويتي في مدينة رفح بغزة، الاثنين، أنه تلقى إنذارا ثانيا بالإخلاء من الجيش الإسرائيلي، لكن مديره العام قال إنه لن يغادر الموقع.

استخدمت أميركا وبريطانيا وفرنسا حق النقض، الفيتو، ضد مشروع قرار روسي حول غزة، يطالب بوقف إطلاق النار في القطاع. وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء، في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. وعلق ممثل روسيا لدى مجلس الأمن: يؤسفنا أن المجلس ظل رهينة

فشل مجلس الامن التابع للأمم المتحدة في جلسته المنعقدة صباح اليوم الثلاثاء في تبني مشروع قرار روسي يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أدان البيت الأبيض واقعة جريمة الكراهية في الولايات المتحدة والتي راح ضحيتها طفل من أصل فلسطيني على يد عجوز أمريكي. وعلى صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نشر البيت البيض “يجب علينا، كأميركيين، أن نجتمع معًا ونرفض كل أشكال التعصب والكراهية. وكما أوضح الرئيس جو بايدن، لا يوجد مكان في أمريكا للكراهية

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاثنين إن كندا تشعر بقلق بالغ إزاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتريد فتح ممر إنساني إلى القطاع.