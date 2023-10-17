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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ أسوان يشهد فعاليات مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث

تكريم أسر الشهداء
تكريم أسر الشهداء

شهد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فعاليات مشروع التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بحضور اللواء وليد حامد الحماقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى ، والدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام ، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، فضلاً عن القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية .

وبدأت الفعاليات التى تستمر حتى 18 أكتوبر الجارى بتلاوة آيات من القرآن الكريم للشيخ مصطفى إبراهيم ، أعقبها الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الوطن ، وكلمة للعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، ثم كلمة لقائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى، ومحافظ أسوان.

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التدريب العملى

وأكد المحافظ على أننا عشنا مشاهد نجاح ونقاط قوة فى تجربة عملية لإدارة أزمة السيول فى عام 2021، وتم توفير مساكن بحى السلام للمتضررين وتجهيزها بكافة المفروشات والتجهيزات والتسكين بها خلال 48 ساعة ، وشهدنا دور متميز للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، والذى يوازى الدور الذى نفذته أجهزة الدولة المختلفة .

كما شهدت الفعاليات تقديم أفلام تسجيلية عن المحافظة والدفاع الشعبى والعسكرى ، وشهداء الوطن، وقد قام اللواء أشرف عطية، واللواء وليد حامد بتكريم أسر الشهداء ملازم شهيد حسين إبراهيم محمد مدنى والذى أستشهد فى أعمال مداهمات فى عام 2017، والجندى شهيد أيمن ركابى أحمد على، والذى أستشهد فى عام 2015، وأيضاً الجندى شهيد عمر وطنى أحمد، والذى أستشهد فى عام 2016.

فيما قام العقيد أ. ح حمدى هندى مساعد قائد القوات للتخطيط والتدريب بتقديم عرض ملخص عن الفكرة الإستراتيجية التعبوية، وكذا عرض تقارير الإمكانيات والتعامل مع الطوارئ من السكرتير العام للمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن ، ومديرى الأجهزة التنفيذية والجهات المشاركة ، وتبادل الدروع التقديرية، واختتمت الفعاليات بالسلام الوطنى.

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جهود

وكان قد استقبل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بالدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتورة غادة أبو زيد ، والدكتور هانى راشد نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور الأمير التلوانى المدير التنفيذي للهيئة ، والدكتور إيهاب حنفى مدير فرع أسوان ، بالإضافة إلى الوفد المرافق له وذلك فى إطار الإستعدادات لإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وتناول اللقاء التجهيزات الجارية لبدء تطبيق التأمين الصحى الشامل والتى سيسفيد منها على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة أكثر من 1.6 مليون نسمة من خلال تلقى الخدمات الصحية ذات الجودة العالية حيث تم تسجيل وفتح ملفات طب الأسرة لأكثر من 1.2 مليون نسمة .

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