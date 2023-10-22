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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023: احذر إهمال مواعيد الدواء

برج الحوت
برج الحوت

يعرف مواليد برج الحوت هؤلاء الأشخاص المولودون بالفترة من 19 فبراير إلى 20 مارس في أي عام ويتميزون بالحس المرهف والحدس العالي.

ونستعرض لكم في هذا التقرير توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاحد 22 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

قد تحصل على معنويات وطاقة إيجابية غير منتظرة ترفع منسوب حماستك وقد يؤدى إلى التهور فى بعض الأحيان، لكن هناك تطورات إيجابية تدعم موقفك فى العمل.


برج الحوت اليوم ماليا

برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.


برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

تهتم بمسألة تتعلق بالشريك وبمحيطك العائلى، ما يستوجب منك التأنى فى التعامل معه، وقد يمر بك فى هذا اليوم بعض الشجارات والنزاعات مع شريك حياتك ولكنها غير مهمة ولن تؤثر على علاقتك به.

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برج الحوت حظك اليوم صحيا

حتى تتمكن من التغلب على المرض والسيطرة على الأمور والحصول على استقرار الحالة الصحية احذر من إهمال مواعيد تناول الدواء.


برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك أنك سوف تتمتع بحالة صحية جيدة هذه الأيام بفضل الانتظام على ممارسة الأنشطة الرياضية والمواظبة على أداء التمارين، وعاطفيًّا سيشهد الشهر توتّرًا طفيفًا فى العلاقة مع شريك حياتك.

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