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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

توقعات برج الحوت.. حظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023: الحياة تبتسم من جديد

برج الحوت
برج الحوت

برج الحوت من 19 فبراير إلى 20 مارس، يستطيع التخلي عن الماضي، والتطلع إلى المستقبل بإثارة وتفاؤل، يتميز مولود برج الحوت بالعديد من المميزات الإيجابية، فهو شخص رومانسى وجميل الطباع وحسن الخلق وعاطفى، كما يمتلك قلبا أبيض سريع التسامح.

وإليك توقعات برج الحوت وحظك اليوم الأحد 15 أكتوبر 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

 

توقعات برج الحوت في حظك اليوم 15/10/2023


اتبع عواطفك اليوم حتى إن وجدت أنك تميل إلى الاستماع إلى صوت العقل. إذا كنت ترى أن هناك رأيا تعتقد أنه صحيح ولكن تشعر من داخلك أنه خاطئ، ففي هذه الحالة استمع لصوت القلب. تصرف بحذر مع الحبيب فهو شخص حساس جدا.

 

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

لا تقلق سوف تحصد تعب السنوات الماضية نجاحا قويا ملموسا فى الفترة الحالية، كما عليك أن تتجنب الدخول فى أى خلافات لا تفيد العمل، وحاول أن تجعل وقتك للمناقشات المهمة فقط.

 

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برج الحوت| حظك اليوم الثلاثاء 26 سبتمبر 2023.. تجنب الأطعمة الدسمة

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برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

تحلى بالهدوء عند مناقشة شريك حياتك حتى لا تجعل الحياة بينكما مريرة، وحاول أن تقدم الهدايا المفضلة له حتى تحسن علاقتك به خلال الفترة المقبلة.

برج الحوت حظك اليوم صحيا

حاول أن تجدد قائمة طعامك، وابتعد عن تناول المقليات بكثرة، حتى تحافظ على صحتك وتتمتع بجسم رشيق رياضى.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن الحظ فى ملعبه، وأن الحياة سوف تبتسم له من جديد، ويحصل على بعض الهدايا، وتحدث فى حياته بعض الأمور الإيجابية.

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