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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غزة تعيش في ظلام دامس .. ماذا يحدث إذا شغّل القطاع محطات الكهرباء؟

الغارات تحيل ظلام
الغارات تحيل ظلام ليل غزة إلى نهار

تعيش غزة في ظلام دامس إمعانا في الحصار من العدو الصهيوني الذي يريد ضرب عزيمة أهالي غزة ودفعهم للفرار من القطاع فضلا عن ممارسة حرب إبادة جماعية بحقهم، وفق ما ذكرت صحف دولية.


وتحتاج غزة إلى مساعدات عاجلة ومستمرة.

ودعا منسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى "نظام تفتيش ميسر"، بما يسمح بزيادة وصول مزيد من المساعدات إلى السكان المحاصرين في غزة هذا الأسبوع، من دون إبطاء.


وفي حال وصول وقود إلى غزة فلن تنتهي مشكلة القطاع حيث لن تعمل محطات الطاقة لسبب واحد كشف عنه مسئول فلسطيني.


كشف مسئول في سلطة الطاقة الفلسطينية يوم الأحد عن أن إسرائيل هددت بقصف محطة توليد الكهرباء في غزة حال تشغيلها، مشيرا إلى أن مصادر الطاقة في قطاع غزة حاليا وصلت إلى مستوى صفر.

وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية ظافر ملحم في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي (AWP) "خسائر شبكة الكهرباء في قطاع غزة تجاوزت 30 مليون دولار حتى اللحظة".

أضاف "مصادر الطاقة في غزة صفر، ووصلنا تهديد عبر بعض الدول في حال تم تشغيل محطة التوليد سيتم قصفها، و الجانب الإسرائيلي يرفض دخول الوقود للمستشفيات أو محطة توليد الكهرباء، وكل الوقود المُخزّن انتهى".


وتابع "على أبعد حد اليوم أو غدا، سيكون قطاع غزة خاليا من الوقود المخزن مسبقا، و أرسلنا بعض المناشدات عبر الوسطاء والدول الصديقة للجانب الإسرائيلي لإدخال الوقود لمنع وقوع كارثة إنسانية بسبب توقف الكهرباء، خاصة أن المستشفيات تحتاجها بشدة لوجود عدد كبير من المرضى الذين يحتاجون أجهزة طبية".

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