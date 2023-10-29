أهم الأخبار.. تحذيرات من طقس اليوم.. مفارقات غريبة حول مباراة الأهلي وصن داونز.. مفاجأة حول استبعاد إمام عاشور

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، نرصد أبرزها في تقرير عن أهم الأخبار.

حملة السيسي تستقبل وفدًا من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق



بعد سيول الأمس وحادث طريق الإسكندرية|الأرصاد تحذر بشدة من هذه الظاهرة اليوم



تصل للسجن المشدد.. محاكمة المتهم بتزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية



ليلة حمراء.. ضبط امرأة و4 أشخاص خطفوا تاجرا لطلب فدية بالوراق



هاني حتحوت يكشف مفارقات غريبة حول مباراة الأهلي وصن داونز .. فيديو



ليس مصابا.. إعلامي يفجر مفاجأة حول استبعاد إمام عاشور من مباريات الأهلي



فرص واعدة| شريف حمودة: مصانع روسية وكورية وصينية قادمة للاستثمار في مصر قريبا



عودة الاتصالات وشبكة الإنترنت إلى قطاع غزة

