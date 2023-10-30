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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد الكرة في أسبوع| التوقيت الشتوي يورط الجبلاية.. وخبر سار لمنتخب مصر

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة

يواجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أزمة بعد اعتذار منتخب أمريكا عن مواجهة المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي وديا خلال شهر نوفمبر المقبل استعدادا للمشاركة ضمن منافسات أولمبياد باريس 2024.

 

فيما تدرس رابطة الأندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع اتحاد الكرة تعديل مواعيد مباريات بطولة الدوري الممتاز بسبب التوقيت الشتوي.

 

كما يدرس اتحاد الكرة برئاسة جمال علام تشكيل المنتخبات الوطنية للناشئين فى قادم الأيام. 

 

صدى البلد يسلط الضوء على أبرز الأحداث داخل مقر اتحاد الكرة خلال اسبوع. 

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اتحاد الكرة وتشكيل منتخب مصر مواليد 2007 و2009

 

استقر مجلس ادارة اتحاد الكرة على تشكيل المنتخبات الوطنية مواليد 2007 و2009.

 

وأكد مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 سيقوده حسين عبد اللطيف ويعاونه كلا من طارق الصاوي وعبد الستار صبرى ومدرب حراس المرمى أمير عبد الحميد.

 

تابع: بينما يقود منتخب مصر مواليد 2009 طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق.

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قرار جديد من اتحاد الكرة ورابطة الاندية المحترفة فى الدوري

 

تدرس رابطة الاندية المحترفة برئاسة أحمد دياب بالتنسيق مع اتحاد الكرة تقديم موعد المباريات فى الدوري الممتاز لمدة ساعة لتقام في الثالثة والسادسة بدلًا من الرابعة والسابعة.

 

يأتي تعديل موعد مباريات الدوري الممتاز بعد تعديل التوقيت الشتوي وتأخيره لمدة ساعة. 
كان مجلس ادارة اتحاد الكرة استقر على تشكيل المنتخبات الوطنية مواليد 2007 و2009.

 

واكد مصدر مطلع أن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007 سيقوده حسين عبد اللطيف ويعاونه كلا من طارق الصاوي وعبد الستار صبرى ومدرب حراس المرمى أمير عبد الحميد.

 

تابع: بينما يقود منتخب مصر مواليد 2009 طارق السيد نجم نادي الزمالك السابق.

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طاقم مصري يشارك فى ادارة مباريات دورة شمال افريقيا

 

اختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم مصري للمشاركة فى ادارة دورة شمال افريقيا فى تونس خلال شهر نوفمبر المقبل .

 

ويشارك ثلاثي التحكيم المصري هشام القاضي حكما للساحة ويعاونه كلا من محمد مجدي سليمان وطارق مصطفي  كمساعدين في دورة اتحاد شمال افريقيا للمنتخابات 2005\2006 والتي ستقام في نوفمبر المقبل بتونس .

 

ومن المقرر ان تنطلق منافسات دورة اتحاد شمال افريقيا في تونس خلال الفترة من 11 الى 22 نوفمبر القادم.

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خبر سار لمنتخب مصر الوطني 


تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة روي فيتوريا، بشرى سارة بشأن جاهزية محمود حسن تريزيجيه للانضمام لمعسكر المنتخب في نوفمبر المقبل، استعدادا لمواجهتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم.

 

وتأكد الجهاز الفني للمنتخب من جاهزية اللاعب للمشاركة مع الفراعنة خلال معسكر شهر نوفمبر المقبل.
 

وكان تريزيجيه تعرض للإصابة مع فريقه طرابزون التركي أمس، الأحد، مما اضطر طبيب الفريق لطلب استبعاده من المباراة ومن ثم تشخيص الإصابة الخاصة باللاعب، والتي أكدت إصابة اللاعب فى معصم اليد خلال عمليات الإحماء وحاجته للعلاج بضعة أيام قبل العودة للمشاركة.

 

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة اللاعبين المحترفين الأولية لمعسكر شهر نوفمبر، المقرر انطلاقه في الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر المقبل، ويتخلله مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

واللاعبون هم: محمد النني وطارق حامد وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد حسن كوكا ومصطفى محمد ومحمد شريف وعمر مرموش.

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ميكالي يستدعي 3 محترفين لمعسكر المنتخب الأوليمبي في نوفمبر

 

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي على استدعاء 3 محترفين لمعسكر المنتخب في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبل المقرر إقامته بالقاهرة استعدادا للمشاركة في أولمبياد "باريس 2024".

 

المحترفون الثلاثة هم :  عمر فايد لاعب نوفي بزار الصربي، ومصطفى أشرف لاعب بورسيا مونشنجلادباخ الألماني، وبلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني.

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اتحاد الكرة يبحث عن بديل أمريكا لودية المنتخب الأولمبي

 

خاطب مجلس ادارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام العديد من الاتحادات الإفريقية من أجل خوض مباراة ودية أمام المنتخب الأولمبي خلال معسكر شهر نوفمبر القادم. 
جاء ذلك بناءا على طلب من جانب البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي .
 

ويستعد منتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي للمشاركة ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 رفقة نظيره منتخب المغرب. 
 

ويرغب مسؤلى اتحاد الكرة فى الحصول على موافقة احد الاتحادات الافريقية لخوض مباراة ودية أمام المنتخب الأولمبي خلال معسكر شهر نوفمبر القادم وذلك بعد إعتذار منتخب أمريكا الأولمبي عن خوض لقاء ودي أمام أولمبي الفراعنة.

اتحاد الكرة المنتخب الأولمبي ميكالي رابطة الأندية المحترفة الدوري الممتاز فيتوريا

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