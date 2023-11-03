نشرة الفن.. خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024 و تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024، و تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا.

حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين في رمضان ٢٠٢٤ غير حقيقي.

حل الفنان المصري محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود وصرح محمد ممدوح بأنه سعيد بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، وخالد النبوي، ومحمد فراج وغادة عادل في فيلم أهل الكهف.

عاد مسلسل Friends إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس بعد حالة الحزن الشديدة التي انتابت محبي هذه السلسلة الناجحة لرحيل بطلها الشهير تشاندلر بينج.

تستقبل دور العرض العالمية، اليوم، فيلم Priscilla بعد عرضه في عدد من المهرجانات الدولية، وفوز بطلته بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي.

أكدت عدد من المواقع الأجنبية بدء التحضير لموسم جديد من سلسلة Prison Break التي حققت نجاحا كبيرا على مدار 5 مواسم سابقة.