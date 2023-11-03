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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024 و تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار المحلية والعالمية، أبرزها خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024، و تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا.

 

خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024

حل الفنان محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود، وأعلن محمد ممدوح بأن حقيقه عرض مسلسل قصه المدينة بطولة أحمد أمين في رمضان ٢٠٢٤ غير حقيقي. 

 

 

استيقظوا بعد 3 قرون.. تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا

حل الفنان المصري محمد ممدوح ضيف في برنامج عرب وود وصرح محمد ممدوح بأنه سعيد بالعمل مع المخرج عمرو عرفة، وخالد النبوي، ومحمد فراج وغادة عادل في فيلم أهل الكهف.

 

مسلسل Friends يتصدر قائمة مشاهدات نتفليكس بعد رحيل ماثيو بيري

عاد مسلسل Friends إلى قائمة الأكثر مشاهدة عبر منصة نتفليكس بعد حالة الحزن الشديدة التي انتابت محبي هذه السلسلة الناجحة لرحيل بطلها الشهير تشاندلر بينج.

 

اليوم.. طرح فيلم Priscilla للعرض في السينمات العالمية| تعرف على قصته

تستقبل دور العرض العالمية، اليوم، فيلم  Priscilla بعد عرضه في عدد من المهرجانات الدولية، وفوز بطلته بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي. 

 

بدء تحضير موسم جديد من سلسلة Prison Break الشهيرة

أكدت عدد من المواقع الأجنبية بدء التحضير لموسم جديد من سلسلة Prison Break التي حققت نجاحا كبيرا على مدار 5 مواسم سابقة. 

أحمد امين Friends Priscilla الأخبار المحلية والعالمية أهل الكهف

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استيقظوا بعد 3 قرون.. تفاصيل أحداث فيلم أهل الكهف قبل عرضه قريبا

خروج مسلسل أحمد أمين من موسم رمضان 2024

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